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وكيل الشباب والرياضة بأسيوط يحرر توكيلا لدعم السيسى لفترة رئاسية ثانية

الخميس، 11 يناير 2018 10:10 م
وكيل الشباب والرياضة بأسيوط يحرر توكيلا لدعم السيسى لفترة رئاسية ثانية وكيل الشباب والرياضة بأسيوط


أسيوط ـ محمود عجمى
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حرر سيد زكريا عثمان وكيل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط، توكيلا لدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية.

 

وقال سيد زكريا، وكيل مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، لـ" اليوم السابع": أنه حرر توكيل تأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية والإصلاح والاستقرار وكذلك علشان الإنجازات التى حصلت في الفترة الماضية وهذا ما نراه فى افتتاح العديد من المشروعات القومية والبنية الأساسية  التى يتم افتتاحه دون إعلام مسبق ويشاهدها جميع المواطنين وهى تعمل وليس وضع حجر أساس، وأصبحت حديث للعالم.

 

وأشار زكريا، إلى أن محافظة أسيوط كانت من ضمن محافظات الصعيد والتى نالت اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تم استكمال المدن الجديدة ومنها مدينة ناصر بالهضبة الغربية، والتى تساهم في الحد من أزمة الإسكان، وكذالك مدينة أسيوط الجديدة وبناء العديد من العمارات السكنية والتى تتناسب مع متوسط الدخل ومحدودى الدخل.

 

وأشار زكريا، وكذالك محطة كهرباء غرب أسيوط والتى ساهمت فى القضاء علي ظاهرة انقطاع التيار الكهربائى خلال فترة الصيف، والانتهاء من إنشاء قناطر أسيوط الجديدة والتى يعد أهم المشاريع المائية التى تجرى على نهر النيل وتساهم فى توفير المياه لـ 5 محافظات، وأيضا إنشاء القرية الذكية ومصنع إنتاج أول هاتف محمول مصرى؛ فضلا عن أن  كثيرا من المواطنين يسألون عن البرنامج الانتخابى للرئيس ولكن أنا أقول أن ما نراه من افتتاحات للمشروعات القومية والبنية الأساسية هى خير دليل ورد على برنامج الرئيس.

 

 سيد زكريا عثمان وكيل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط يحرر توكيلا لدعم السيسي

 
سيد زكريا عثمان وكيل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط

 


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