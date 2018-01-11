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وصول و سفر 2137 راكب و تداول 422 شاحنة بموانىء البحر الأحمر

الخميس، 11 يناير 2018 10:23 ص
وصول و سفر 2137 راكب و تداول 422 شاحنة بموانىء البحر الأحمر ميناء البحر الأحمر - أرشيفية


جنوب سيناء فايزة مرسال
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صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانىء البحر الأحمر، أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال ثلاث سفن و هى امانة ، الحرية2 ، النوى اكسبريس و على متنهم 326 راكب و 96 شاحنة بضائع و 4 شاحنة عفش ركاب و 220 سيارة كما تغادر السفينة الرياض و على متنها 156 راكب و 3 شاحنة و 19 سيارة.

فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 214 راكب و 78 شاحنة بضائع و 4 شاحنة عفش ركاب و 9 سيارة.

على جانب اخر، شهد ميناء نويبع وصول و سفر 745 راكب و تداول 52 شاحنة حيث استقبل الميناء اليوم السفينتين ايلة و بريدج و على متنهم 238 راكب و 12 براد و 6 تريلا و 3 سيارة.

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين ايلة و بريدج وعلى متنهم 307 راكب و 7 براد و 5 تريلا و 6 سيارة فيما غادرت ثلاث سفن  و هى ايلة ، سينا ، بريدج و على متنهم 200 راكب و 12 براد و 10 تريلا و 3 سيارة  و 2 باص جيت.

 

 


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