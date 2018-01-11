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وزير قطاع الأعمال يطيح بمجلس القابضة للصناعات الكيماوية.. والقرار الرسمى الأحد

الخميس، 11 يناير 2018 08:05 م
وزير قطاع الأعمال يطيح بمجلس القابضة للصناعات الكيماوية.. والقرار الرسمى الأحد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام


كتب عبد الحليم سالم
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وجه الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، انتقادات كبيرة لمجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية برئاسة السفير ياسر النجا، مطالبا المجلس بعقد اجتماع مساء اليوم بعد انتهاء أعمال الجمعية العامة للشركة برئاسته، لإصلاح وتعديل العديد من البنود، التى أبدى الجهاز المركزى للمحاسبات ملاحظاته عليها.
 
وأعرب الوزير عن غضبه من أداء مجلس الإدارة، وعدم تحقيق النتائج المرجوة، جاء ذلك خلال أعمال الجمعية العامة للشركة القابضة اليوم.
 
وقال مصدر بالجمعية، إن الوزير قرر الإطاحة بعدد من أعضاء مجلس الإدارة، حيث حصل على تفويض من الجمعية العامة لتغيير المجلس، على أن يصدر القرار يوم الأحد المقبل.
 
ووجه الجهاز المركزى للمحاسبات، خلال أعمال الجمعية، انتقادات كبيرة للشركة القابضة، منها ملاحظات مالية على المجلس الحالى والسابق، ومخالفات  متنوعة.
 
 
 

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