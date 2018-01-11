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وزير القوى العاملة يشهد اليوم تسليم عقود لمصريين للعمل بالخليج

الخميس، 11 يناير 2018 02:00 ص
وزير القوى العاملة يشهد اليوم تسليم عقود لمصريين للعمل بالخليج محمد سعفان وزير القوى العاملة


كتب محمود راغب
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يشهد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الخميس، بمقر وزارة القوى العاملة، تسليم عقود عمل لبعض العاملين المصريين للعمل فى شركة للتجارة والمقاولات بإحدى دول الخليج.

 

يذكر أن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، شهد مؤخرا تسليم 145 عاملا عقود عملهم بإحدى شركات المقاولات بإحدى دول الخليج على مهن عامل، وحداد مسلح، وشدة معدنية، ومساح، وكهربائى، ونجار.

 


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محمد سعفان



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