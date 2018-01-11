وزير القوى العاملة يشهد اليوم تسليم عقود لمصريين للعمل بالخليج

وزير القوى العاملة يشهد اليوم تسليم عقود لمصريين للعمل بالخليجالخميس، 11 يناير 2018 02:00 ص
محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
يشهد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الخميس، بمقر وزارة القوى العاملة، تسليم عقود عمل لبعض العاملين المصريين للعمل فى شركة للتجارة والمقاولات بإحدى دول الخليج.
يذكر أن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، شهد مؤخرا تسليم 145 عاملا عقود عملهم بإحدى شركات المقاولات بإحدى دول الخليج على مهن عامل، وحداد مسلح، وشدة معدنية، ومساح، وكهربائى، ونجار.
إضافة تعليق
كامبريدج تحت مجهر جهات التحقيق الإيطالية.. فريق الادعاء العام يتوجه للجامعة لكشف حقيقة مقتل ريجينى.. استجواب قريب للإخوانية مها عبدالرحمن وطلاب الجامعة المتعاملين معها منذ 2012 لـ2015
بشرة خير.. عودة السياحة بين موسكو والقاهرة.. مصر وروسيا تتفقان على تسيير 6 رحلات أسبوعية بعد انقطاع لمدة عامين.. وزير الطيران المدنى: انطلاق أول رحلة بداية فبراير المقبل.. خبير روسى: نستعد لتحقيق أرباح كبيرة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة