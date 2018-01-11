وزير الطاقة الإماراتى: لسنا قلقين من سعر النفط الحالى

وزير الطاقة الإماراتى: لسنا قلقين من سعر النفط الحالىالخميس، 11 يناير 2018 10:58 ص
حقول النفط - أرشيفية
رويترز
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قال وزير الطاقة الإماراتى سهيل المزروعى اليوم الخميس، إنه غير قلق فى ظل سعر النفط الحالى.
وأضاف المزروعى خلال مناسبة نفطية فى العاصمة الإماراتية أبوظبى "لسنا فى حالة ذعر ولا نرى أى حاجة للقيام بعمل ما"، موضحا أن هناك فائضا بنحو 100 مليون برميل فى المعروض بالسوق التى قال إنها مازالت بحاجة إلى تقليص مخزونات النفط إلى متوسط 5 سنوات.
وصعدت أسعار النفط هذا العام إلى أعلى مستوياتها منذ مايو 2015 ويخشى البعض فى أوبك من أن تشجع تلك المكاسب شركات النفط الصخرى الأمريكية على زيادة الإنتاج.
وأكد المزروعى، أن أوبك ستواصل مراقبة نمو المعروض النفطى فى الولايات المتحدة، وأن السوق بحاجة إلى النفط الصخرى لتلبية نمو الطلب على الخام.
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