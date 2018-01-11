وزير الخارجية الألمانى: الاتفاق النووى الإيرانى "عنصر أساسى فى أمننا"





برلين (أ ش أ)

قال وزير الخارجية الألمانى زيجمار جابريل إن اتفاق إيران النووى "عنصر أساسى فى أمننا، وسوف نعمل جنبا إلى جنب مع شركائنا على دعم وتنفيذ الاتفاق".

وأضاف وزير الخارجية الألمانى - فى تصريحات نشرت على موقع الخارجية الألمانية اليوم الخميس "هذا لا يعنى أنه لا توجد مسائل خطيرة وكبيرة تتجاوز ما نحتاج إلى معالجته، وهى تشمل دور إيران فى المنطقة وبرنامج الصواريخ الإيرانى”.

يأتى ذلك قبيل اجتماع وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والممثل السامى للاتحاد الأوروبى اليوم فى بروكسل مع وزير الخارجية الإيرانى.

وأوضح وزير الخارجية الألمانى أنه "من المهم أن يعلن الرئيس روحانى أن للشعب الإيرانى الحق فى أن تؤخذ اعتراضاته على محمل الجد وأن يتم الاستماع والإنصات إلى مطالبه المشروعة ولا يسعنا إلا أن نرحب بهذا ونشجع الحكومة الإيرانية على إجراء هذا الحوار".