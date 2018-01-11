وزير التعليم يوجه بسرعة صرف مستحقات معلم توفى فى عمان

وزير التعليم يوجه بسرعة صرف مستحقات معلم توفى فى عمانالخميس، 11 يناير 2018 04:41 م
د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
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قال أحمد خيرى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه بشأن ما نشر بأحد المواقع الإلكترونية من وفاة معلم فى عمان ومطالبة أسرته بسرعة الإجراءات، فإن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى يرسل لهم التعازى، وأن الوزير وجه الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام والإدارة العامة للبعثات الخارجية، بالمتابعة الدورية لشئون جميع المعلمين المعارين للخارج وفى مأموريات خارجية، ومحاسبة المقصر فى عدم مساعدة أسرة المعلم الذى وافته المنية بشهر أغسطس الماضى.
ووجه بتكليف اللواء حسام نبيل، رئيس قطاع شئون مكتب الوزير للتواصل مع النقابة لتيسير الإجراءات من طرفهم وسيتم المتابعة واتخاذ اللازم.
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