وزير البترول: دعم مشروعات التوسع فى التكرير لزيادة المنتج المحلى





كتب أحمد أبو حجر

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية دعم الوزارة الكامل لشركات القطاع العام العاملة فى مجال التكرير والبتروكيماويات للتعجيل بمشروعاتها التوسعية ووضعها على الإنتاج بما يحقق هدفين أساسيين وهو زيادة المنتج المحلى بالسوق المصرية، وتعظيم عوائد تلك الشركات الوطنية، مشدداً على العمل بالتوازى فى مشروعات التطوير والتحديث بشقيها الإنتاجى والتأمينى ومسايرة التقدم العالمى فى هذا المجال الحيوى، حيث إن شركات القطاع العام البترولى لديها من المقومات والإمكانيات ما يؤهلها لتقديم المزيد للصناعة والاقتصاد المصرى سواء من حيث المعدات والخبرات والكوادر البشرية المؤهلة وآليات ضبط منظومة العمل.

جاء ذلك خلال رئاسته اجتماعات الجمعيات العمومية لشركات الإسكندرية وأسيوط لتكرير البترول والبتروكيماويات المصرية لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالى الجديد 2018 / 2019 بحضور وكيل أول الوزارة للبترول ووكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والرئيس التنفيذى لهيئة البترول ورئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) ورئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات ووكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول.

من جانبه أوضح الكيميائى مدحت بهجت رئيس شركة الإسكندرية للبترول، بحسب بيان اليوم، أن موازنتها التخطيطية للعام المالى 2018 / 2019 تركز على تعظيم الإيرادات وترشيد المصروفات مع الاستمرار فى تنفيذ خططها الإنتاجية والمحافظة على الالتزام الكامل بتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية، مشيراً إلى أن الشركة تخطط لتكرير نحو 5 ملايين طن خام لإنتاج نحو 99 ألف طن من البوتاجاز ونحو 1.3 مليون طن نافتا و1.2 مليون طن سولار و1.4 مليون طن من المازوت و400 ألف طن وقود نفاثات، ونحو 19 ألف طن أسفلت رصف ومؤكسد، وأنه جار دراسة إقامة مشروعين جديدين للتقطير التفريغى والجوى لزيادة الإنتاج، وأضاف أن الاستثمارات الجديدة تم تخصيص الجانب الأكبر منها لمشروعات الإحلال والتجديد والتطوير التى توليها خطة تحديث قطاع البترول أهمية كبرى لرفع كفاءة الطاقة التكريرية بالمعامل القديمة، بالإضافة إلى مشروعات جديدة لتطوير نظم ووسائل الأمن الصناعى وحماية البيئة.

وأوضح المهندس ناجى كساب رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول أن المعمل يقوم بدور حيوى واستراتيجى فى توفير الجانب الأكبر من احتياجات محافظات الصعيد من المنتجات البترولية المختلفة، لافتاً إلى أن المشروعات الجديدة التى تم تنفيذها مؤخراً والمشروعات التى يتم تنفيذها حالياً تمثل تجسيداً قوياً وراسخاً لرؤية قطاع البترول المستقبلية وعنايته بالصعيد، مشيراً إلى أن موازنة العام المالى 2018 / 2019 تهدف إلى تكرير 4 ملايين طن خام لإنتاج نحو 36 ألف طن بوتاجاز و520 ألف طن من النافثا بنوعيها وأكثر من مليون طن سولار ونحو 2.3 مليون طن مازوت و25 ألف طن وقود طائرات، وأضاف أن المعمل مستمر فى تنفيذ رؤية وزارة البترول فى تعظيم الإنتاج مع الالتزام الكامل بخطة ترشيد الاستهلاك من خلال مشروعات استغلال الطاقة الجديدة والمتجددة، التى يتم تنفيذها بالتعاون مع شركة جاس كول أو رفع كفاءة تشغيل المعدات القائمة بالمعمل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو".

وأشار الكيميائى جابر أحمد رئيس شركة البتروكيماويات المصرية إلى أهم ملامح الموازنة التخطيطية التى تتمثل فى استهداف إنتاج 90 ألف طن من البولى فينيل كلورايد و65 ألف طن من الصودا الكاوية و15 ألف طن من حامض الهيدروكلوريك، وأضاف أنه بالنسبة للمشروعات المستقبلية، جار دراسة إقامة مشروع جديد لإنتاج الأولفينات وإنشاء خط جديد لإنتاج البولى فينيل كلورايد لتعظيم القيمة المضافة من الغاز الطبيعى، وهو ما يسهم مع مشروعات تطوير وتحديث الوحدات الإنتاجية كإضافة مفاعل جديد ومشروعات تحديث أنظمة التحكم الآلى لمصنع الـPVC فى إحداث نقلة نوعية فى الأداء والعوائد.