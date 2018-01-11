وزير الأوقاف يغادر إلى أسوان على رأس قافلة للمشاركة بالعيد القومى للمحافظة





كتب لؤى على

غادر منذ قليل وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الدينى، إلى محافظة أسوان على رأس قافلة دعوية مشاركة فى العيد القومى للمحافظة.

وسيتم خلال الزيارة غدا الجمعة الموافق 11 يناير 2018، افتتاح مسجد شهداء روضة بئر العبد تخليدًا لذكرى شهداء المسجد وتأكيدا على أن الوطن جسد واحد وعلى اللحمة الوطنية القوية بين جميع أبنائه فى جميع ربوعه من أقصى شماله إلى أقصى جنوبه، وذلك بحضور وزير الرى والموارد المائية د. محمد عبد العاطى، واللواء مجدى حجازى محافظ أسوان ، كما سيتم عمل ندوة مهمة بعنوان "أهمية المياه وضرورة الحفاظ عليها وترشيد وتعظيم استخدامها"، والتى يحاضر فيها كل من: وزير الأوقاف، ووزير الرى والموارد المائية ، و المحافظ .