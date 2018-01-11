video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 11 يناير 2018 11:29 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الأوقاف يغادر إلى أسوان على رأس قافلة للمشاركة بالعيد القومى للمحافظة

الخميس، 11 يناير 2018 05:25 م
وزير الأوقاف يغادر إلى أسوان على رأس قافلة للمشاركة بالعيد القومى للمحافظة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف


كتب لؤى على
إضافة تعليق

غادر منذ قليل وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الدينى، إلى محافظة أسوان على رأس قافلة دعوية مشاركة فى العيد القومى للمحافظة.

 

وسيتم خلال الزيارة غدا الجمعة الموافق 11 يناير 2018، افتتاح مسجد شهداء روضة بئر العبد تخليدًا لذكرى شهداء المسجد وتأكيدا على أن الوطن جسد واحد وعلى اللحمة الوطنية القوية بين جميع أبنائه فى جميع ربوعه من أقصى شماله إلى أقصى جنوبه، وذلك بحضور وزير الرى والموارد المائية د. محمد عبد العاطى، واللواء مجدى حجازى محافظ أسوان ، كما سيتم عمل ندوة مهمة بعنوان "أهمية المياه وضرورة الحفاظ عليها وترشيد وتعظيم استخدامها"، والتى يحاضر فيها كل من: وزير الأوقاف، ووزير الرى والموارد المائية ، و المحافظ .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الأوقاف يعتمد 16 مليون جنيه لرفع كفاءة 270 منزلا بقرية الروضة شمال سيناء

وزير الاوقاف

اسوان

خطبة الجمعة

بئر العبد



لا تفوتك
مجلس الزمالك يجتمع الأربعاء.. ومرتضى منصور يعتذر عن عدم الحضور

مجلس الزمالك يجتمع الأربعاء.. ومرتضى منصور يعتذر عن عدم الحضور

انقطاع المياه عن 10 مناطق بالقاهرة لمدة 20 ساعة السبت المقبل

انقطاع المياه عن 10 مناطق بالقاهرة لمدة 20 ساعة السبت المقبل

الدليل الكامل للترشح لرئاسة الجمهورية.. 10 شروط يجب توافرها فى طالب الترشح.. ألا يحمل هو أو زوجه أو والديه جنسية أخرى وأن يحصل على تزكية 20 نائبا أو 25 ألف مواطن فى 15 محافظة أبرزها

الدليل الكامل للترشح لرئاسة الجمهورية.. 10 شروط يجب توافرها فى طالب الترشح.. ألا يحمل هو أو زوجه أو والديه جنسية أخرى وأن يحصل على تزكية 20 نائبا أو 25 ألف مواطن فى 15 محافظة أبرزها

بعد نجاحها فى الصين.. هل تساعد إقامة مستشفى بمصر الزوجة على "تطفيش" عشيقة زوجها.. زوجات يطالبن بتكرار التجربة الصينية للانتقام من الرجل الخائن.. واستشارى علاقات زوجية: الفكرة لا تناسب المصريين والحل فى التفاهم

بعد نجاحها فى الصين.. هل تساعد إقامة مستشفى بمصر الزوجة على "تطفيش" عشيقة زوجها.. زوجات يطالبن بتكرار التجربة الصينية للانتقام من الرجل الخائن.. واستشارى علاقات زوجية: الفكرة لا تناسب المصريين والحل فى التفاهم

مدير الشهر العقارى بالشرقية: 9000 توكيل لترشيح السيسي لانتخابات الرئاسة

مدير الشهر العقارى بالشرقية: 9000 توكيل لترشيح السيسي لانتخابات الرئاسة

روسيا اليوم: التعاون بين القاهرة وموسكو فى بناء محطة الضبعة يثير قلق اسرائيل

روسيا اليوم: التعاون بين القاهرة وموسكو فى بناء محطة الضبعة يثير قلق اسرائيل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة