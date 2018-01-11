وزير الأوقاف يعتمد 16 مليون جنيه لرفع كفاءة 270 منزلا بقرية الروضة شمال سيناء





كتب لؤى على

اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اليوم الخميس، مبلغ 16,3 مليون جنيه لحساب الجهاز المركزي للتعمير، لرفع كفاءة (270) منزلًا بقرية الروضة بمدينة بئر العبد – شمال سيناء، من الموارد الذاتية للوزارة من باب البر.

وأوضحت وزارة الأوقاف فى بيان لها أن التبرعات تأتى إسهامًا منها فى رفع كفاءة وإعادة تأهيل منازل القرية، فى شمال سيناء، خاصة بعدما تعرضت للحادث الإرهابى الغاشم الذى استهدف مسجد الروضة فى شهر نوفمبر الماضى.