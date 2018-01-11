وحدة التدخل السريع تنجح فى حل المشاكل الطارئة بالبحيرة





البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة

تمكنت وحدة التدخل السريع بمحافظة البحيرة خلال فترة وجيزة في إيجاد طرق جديده للتعامل السريع مع المشاكل الطارئة وإيجاد حلول جذرية لها، حيث استحدثت المبادرة التابعة لمكتب المستشار الإعلامى آليات سريعة للتعامل مع المواطنين، وبحث القضايا المتعلقة بالجوانب الخدمية.

وقال محافظة البحيرة فى بيان لها ، إن الوحدة هى أحد مشتقات لجنة الإعلام والتواصل المجتمعي، التي أمرت بتشكيلها المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة حيث ضمت اللجنة مجموعه متميزة من كافة التخصصات برئاسة المستشار الإعلامي، حتى يكون لديها القدرة على الفحص الفني الدقيق للمشاكل ،والتعامل معها بسرعه وكفاءة عالية.

وأصاف المستشار الاعلامى، إن أول توصيات لجنة التواصل المجتمعى ،كانت تكوين وحدة التدخل السريع برئاسة معاون محافظ البحيرة أحمد عاشور، بحيث تكون لها كل الصلاحيات في المتابعه والفحص والحصول على البيانات اللازمة وإجراء الخطوات التصحيحية لمعالجة المشاكل والتحديات الطارئة بصورة غير نمطية تعتمد بشكل كبير على السرعه في التعامل والدقة في الفحص ، مشيرا إلى أنه فور تشكيل اللجنة ورد إليها شكوى بخصوص انقطاع مياه الشرب في منطقة غرب مدينة إيتاي البارود والقرى التابعه لها، وفور استقبال الشكوى تم فحصها من قبل وحدة التدخل السريع وتمت عملية التواصل مع رئيس مجلس المدينة و رئيس قطاع المياه بشركة مياه الشرب في البحيره و وكيل وزارة الري، والذين أفادو بأن سبب حدوث المشكله هو انخفاض منسوب المياه في ترعة الخندق وهي المصدر الذي يغذي محطة مياه غرب ايتاي البارود.

وتمكنت الوحدة من حل المشكله بشكل عاجل عن طريق توفير المياه للمواطنين حيث تم إمداد المنطقة بعربة مياه كبيرة من شركة مياه الشرب، وفي نفس التوقيت تم ضخ مليون متر مكعب في ترعة الخندق حتى يرتفع منسوب المياه وتعمل المحطه المتوقفة مره أخري وخلال ساعات معدودة ارتفع منسوب المياه إلى الحد الذي يسمح بتشغيل المحطة مره أخري وبالفعل تم التأكد من وصول المياه إلى البيوت وأن المحطة تعمل بشكل كامل وبكامل طاقتها .

كما تلقت لجنة الإعلام والتواصل المجتمعى شكاوى بشأن عشوائية بعض الاجراءات في الشهر العقاري مع أول أيام تحرير التوكيلات لمرشحي الرئاسة، وهو ما استدعى تدخل عناصر وحدة التدخل السريع على الفور للوقوف على مسببات الأزمة ومعالجاتها والتاكد من انتظام العمل وتحسين الخدمة في الشهر العقاري.

ومن جانبها وجهت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة بمعالجة كل الأسباب التي قد تؤدي إلى حدوث المشاكل في المستقبل القريب ووجهت بأن يكون ليس فقط عمل وحدة التدخل السريع بعد حدوث المشكلة وإنما يكون عامل التوقع عن طريق المتابعة المستمرة والتواصل الدائم مع المواطنين هو العنصر الأساسي في طبيعة عملها.