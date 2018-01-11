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خالد صلاح
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نيويورك ولندن وهونج كونج فى قائمة الطرح العام الأولى لأرامكو

الخميس، 11 يناير 2018 06:50 م
نيويورك ولندن وهونج كونج فى قائمة الطرح العام الأولى لأرامكو شركة أرامكو السعودية


لندن – رويترز
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قال مصدران مطلعان، إن السعودية وضعت نيويورك ولندن وهونج كونج فى قائمة قصيرة للشق الدولى لإدراج شركتها الوطنية للنفط أرامكو.
 
وأضاف المصدران، وهما على دراية بالمناقشات، إنه قد يقع الاختيار على أحد أسواق الأسهم الثلاثة أو اثنين أو ربما الثلاثة جميعهم.
 
وقالا إن الطرح العام الأولى سيشمل أيضا سوق الأسهم السعودية (تداول) وإن موعده ما زال أواخر 2018 .
 
والقائمة القصيرة تعنى أن طوكيو وسنغافورة وتورونتو لم تعد مرشحة لما سيكون على الأرجح أكبر طرح عام أولى فى العالم. وقد تجمع الرياض ما يصل إلى 100 مليار دولار من بيع حصة قدرها 5 بالمئة فى أرامكو إذا حققت قيمة مستهدفة قدرها تريليونان دولار.
 
وقال المصدران إن ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان لم يتخذ قرارا نهائيا حتى الآن.
 
ويشرف الأمير محمد على السياسات الاقتصادية والنفطية للمملكة.
 

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