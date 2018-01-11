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الخميس، 11 يناير 2018 01:11 م
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نيكى يتراجع تحت وطأة الين القوى وتهاوى أسهم العملات المشفرة

الخميس، 11 يناير 2018 09:37 ص
نيكى يتراجع تحت وطأة الين القوى وتهاوى أسهم العملات المشفرة مؤشر نيكى - صورة أرشيفية


طوكيو (رويترز)
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أغلقت الأسهم اليابانية منخفضة اليوم الخميس، متأثرة بتراجعات فى قطاعى السيارات والمكونات الإلكترونية بفعل الين القوى الذى نال من شهية المستثمرين.

 

وتهاوت الأسهم المرتبطة بعملة بتكوين بعد أن قال وزير العدل الكورى الجنوبى إن الحكومة تعكف على مشروع قانون لحظر تداول العملات المشفرة.

 

وفقد المؤشر نيكى القياسى 0.3 % مسجلا 23710.43 نقطة.

 

وارتفع الين هذا الأسبوع بعد أن قلص بنك اليابان المركزى يوم الثلاثاء مشترياته من سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل.

 

وفي أوائل اليوم عانى الدولار من أكبر تراجع له في يوم واحد فى نحو ثمانية أشهر مقابل الين إثر تقرير بأن الصين مستعدة لإبطاء مشترياتها من سندات الخزانة الأمريكية أو وقفها لكنه قلص خسائره لاحقا مع قول الهيئة المنظمة لسوق الصرف الأجنبى بالصين إن التقرير ربما استند إلى معلومات خاطئة وقد يكون "زائفا".

 

وانخفضت أسهم كيوسيرا 1.4% وألبس إلكتريك 1.5 % وتايو يودن 1.4 %.

 

وهوى سهم ريمكسبوينت لتداول العملات الافتراضية 2.6% بينما واصلت أسهم البنوك ارتفاعها ليصعد سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.اف.جيه المالية 0.6 % ومجموعة ميزوهو المالية 0.5%.

 

 


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