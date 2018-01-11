نقابة الصحفيين تعلن تنظيم ورشة تدريبية حول أساسيات النقد السينمائى





كتب محمد السيد

تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين ورشة تدريبية مجانية حول "أساسيات النقد السينمائى" من الناحية النظرية والتطبيقية، يحاضر فيها الدكتور نادر الرفاعى مدرس النقد والدراما بأكاديمية الفنون بمشاركة الكاتب الصحفى والناقد محمود عبد الرحيم.

وأضافت اللجنة، فى بيان لها، أن الورشة ستكون يوم 17 يناير 2018، ولمدة يوم واحد، موضحة أن الورشة تبدأ فى العاشرة صباحا حتى الثانية ظهرا بقاعة طه حسين، متابعة: "على الراغبين فى حضور الورشة تسجيل بياناتهم لدى شئون المجلس بالدور الرابع فى النقابة".