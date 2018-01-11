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نائب مدير أمن السويس يزور مصابى حادث السخنة للاطمئنان على حالتهم الصحية

الخميس، 11 يناير 2018 10:53 ص
نائب مدير أمن السويس يزور مصابى حادث السخنة للاطمئنان على حالتهم الصحية تصادم - أرشيفية


السويس - سيد نون
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زار اللواء محمد خريصة نائب مدير أمن السويس مصابى حادث تصادم  السخنة بمستشفى التأمين الصحى، للطمئنان على حالتهم الصحية.

وكان طريق العين السخنة بالسويس شهد صباح اليوم الخميس، إصابة 18 شخصا فى تصادم أتوبيس خاص بإحدى الشركات بسيارة نقل بطريق السخنة -  السويس، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحى بالسويس.
 
وقال مصدر طبى، إن حالة المصابين مستقرة، وأنه يوجد عمال من المصابين خرجوا بالفعل من المستشفى.

 


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