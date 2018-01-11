نائب مدير أمن السويس يزور مصابى حادث السخنة للاطمئنان على حالتهم الصحية

نائب مدير أمن السويس يزور مصابى حادث السخنة للاطمئنان على حالتهم الصحيةالخميس، 11 يناير 2018 10:53 ص
تصادم - أرشيفية
السويس - سيد نون
إضافة تعليق
زار اللواء محمد خريصة نائب مدير أمن السويس مصابى حادث تصادم السخنة بمستشفى التأمين الصحى، للطمئنان على حالتهم الصحية.
وكان طريق العين السخنة بالسويس شهد صباح اليوم الخميس، إصابة 18 شخصا فى تصادم أتوبيس خاص بإحدى الشركات بسيارة نقل بطريق السخنة - السويس، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحى بالسويس.
وقال مصدر طبى، إن حالة المصابين مستقرة، وأنه يوجد عمال من المصابين خرجوا بالفعل من المستشفى.
إضافة تعليق
هل ارتبط انهيار الاقتصاد السودانى بقرارات "البشير" الأخيرة؟.. العملة المحلية تواصل الهبوط أمام الدولار وارتفاع معدلات التضخم.. مظاهرات شعبية بسبب ارتفاع الأسعار.. وخبراء: نتائج كارثية وتوقعات بمزيد من التدهور
صور.. الإهمال يضرب أقدم منزل بمدن القناة.. بيت بطرس كساب أقام به أحمد عرابى وتساقطت جدرانه الآن.. باحث فى تاريخ السويس: الأزمة فى غياب المالك.. والمحافظ: بدأنا ترميم المبانى التاريخية وسنبحث وضع المنزل
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة