موجز أخبار6.. 102.6 مليون دولار لمصر لإنشاء أكبر مجمع طاقة شمسية بالعالم





نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، 102.6 مليون دولار لمصر لإنشاء أكبر مجمع طاقة شمسية بالعالم.

فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة..

تصادم قطار "المرج - شبين القناطر" بسيارة ملاكى دون خسائر فى الأوراح

شهدت قرية القلج التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، حادث تصادم سيارة ملاكى بقطار "المرج - شبين القناطر" دون خسائر فى الأرواح.

برزنتيشن ترفض تأجيل سوبر الأهلى والمصرى.. وتؤكد: المباراة فى موعدها

أكد محمد كامل رئيس شركة برزنتيشن أن مباراة الأهلى والمصري البورسعيدي فى السوبر المصرى، المقرر إقامتها غداً الجمعة على ملعب هزاع بن زايد ستقام فى موعدها بتمام الساعة السادسة مساء.

وزير النقل الروسى: استئناف الرحلات المباشرة بين موسكو والقاهرة منتصف فبراير

أعلن وزير النقل الروسى، مكسيم سوكولوف، أن الرحلات المباشرة بين موسكو والقاهرة تستأنف فى منتصف فبراير تقريبا بحسب وكالة "سبوتينك".

خارجية البحرين لأمير قطر: ممتهن الخيانة يرمى دول المقاطعة بالأباطيل

قال خالد بن أحمد، وزير خارجية البحرين، إنه ليس من الغريب على من امتهن الخيانة، وإذاعة اﻷكاذيب عبر قناته، أن يرمي دول السعودية ومصر والإمارات والبحرين باﻹساءات، في إشارة لقطر.

" س & ج".. كل ما تريد معرفته عن خطة النقل لزيادة أسعار تذاكر القطارات

أيام قليلة تفصلنا عن تطبيق الزيادات الجديدة فى أسعار تذاكر القطارات قبل نهاية الشهر الجارى، وتعكف وزراة النقل على مراجعة ودراسة الزيادات المقترحة فى أسعار تذاكر القطارات، بالاشتراك مع ممثلى هيئة الرقابة الإدارية بناء على تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى.

فيديو جراف..‪ لمواجهة السمسرة.. خطوات "الصحة" لقبول التبرع بأعضاء المتوفين

يعتبر ملف زراعة ونقل الأعضاء البشرية من الملفات شديدة الأهمية، لما يمنحة نقل الأعضاء من حياة جديدة للمريض.

الحكومة اليمنية: الحوثيون بددوا الاحتياطى النقدى ونهبوا 5.2 مليار دولار

حمّلت الحكومة اليمنية، ميليشيات الحوثيين الانقلابية مسؤولية تبديد الاحتياطى النقدى للبلاد، وقالت إنهم نهبوا 5.2 مليار دولار، إضافة إلى تريليون ريال يمنى، خلال سيطرتهم على مؤسسات ومصارف البلاد.

102.6 مليون دولار لمصر لإنشاء أكبر مجمع طاقة شمسية بالعالم

أعلنت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار "إم إى جى إيه"، إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولى، تقديم ضمانات تصل قيمتها إلى 102.6 مليون دولار لمساندة إنشاء وتشغيل وصيانة 6 محطات للطاقة الشمسية فى مصر، قدرتها مجتمعة 250 ميجاواط.

6 رجال أعمال مصريين ضمن قائمة فوربس لأغنياء أفريقيا لعام 2018

ضمت قائمة مجلة فوربس الأمريكية لأغنياء افريقيا لعام 2018 ستة رجال أعمال مصريين هم: ناصف ونجيب وأونسى ساويرس ومحمد وياسين ويوسف منصور.

إقامة سوبر الأهلى والمصرى فى الثامنة إلا الربع بسبب كلاسيكو الإمارات

قررت اللجنة المُنظمة لمباراة السوبر المحلى بين الأهلى والمصرى، المقرر لها غداً، الجمعة، تأخير المباراة لتُقام فى الثامنة إلا ربع بتوقت القاهرة، العاشرة إلا ربع بتوقيت الإمارات، بدلاً من الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، لتزامنها مع مباراة العين والوصل فى الدورى الإماراتى.

ألمانيا تفرض إجراءات على محتوى السوشيال ميديا.. والغرامة تصل لـ60 مليون دولار

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، الأمريكية، أن منصات مواقع التواصل الإجتماعى قد تواجه غرامة تصل إلى 60 مليون دولار، فى ألمانيا، إذا لم تحذف أى مضمون غير قانونى مثل دعايا النازيين الدد والدعوة إلى العنف، ذلك وفق قانون جديد دخل حيز التنفيذ منذ الأول من يناير.

9 معلومات تلخص رحلة علاج 1.5 مليون مريض بفيروس سى × 14 شهرا

انتهت وزارة الصحة والسكان من مسح طبى لما يقارب من 5 ملايين مواطن للكشف عن فيروس "سى" خلال المرحلة الأولى فى الـ14 شهر الماضية.

محمد صلاح يتفوق على ميسى ورونالدو بقائمة الأكثر تأثيراً فى أوروبا

تواجد النجم المصرى محمد صلاح، المحترف فى نادى ليفربول الإنجليزى، فى قائمة أكثر اللاعبين تأثيراً فى دوريات أوروبا الكبرى "الألمانى، الإسبانى، الإيطالى، الإنجليزى، الفرنسى".

بشرى لمرضى الدوالى.. علاج جديد يعتمد على تركيب دعامة بدلا من حقن المرىء

كشف الدكتور حسن عبد السلام رئيس وحدة الأشعة التداخلية بطب الإسكندرية، فى اليوم الثالث للمؤتمر الدولى للأشعة التداخلية المنعقد حاليا بالقاهرة، عن علاج لدوالى المرىء والاستسقاء، والذى يصيب مرضى التليف الكبدى المتقدم الناتج عن فيروس سى، وبدون اللجوء لحقن دوالى المرىء، والذى يتسبب فى وفاة العديد من المرضى.

نجل شقيق على عبدالله صالح يصل شبوة بعد نجاته من الحوثيين

أفادت مصادر إعلامية، بوصول العميد طارق محمد عبد الله صالح، نجل شقيق الرئيس اليمنى الراحل على عبدالله صالح، إلى شبوة، بعد خروجه من صنعاء ونجاته من الحوثيين.

الدليل الكامل للترشح لرئاسة الجمهورية.. 10 شروط يجب توافرها فى طالب الترشح.. ألا يحمل هو أو زوجه أو والديه جنسية أخرى وأن يحصل على تزكية 20 نائبا أو 25 ألف مواطن فى 15 محافظة أبرزها

بدأ منذ ساعات قليلة الاستعداد الرسمى للانتخابات الرئاسية، وذلك بجمع التوكيلات اللازمة لدعم المرشحين سواء من المواطنين العاديين أو من نواب البرلمان، قبل فتح باب الترشح 20 يناير.

بعد غياب 16 عاماً عن لقب الدورى.. مجلس آل عثمان يتسلح بـ5 عوامل لحفاظ الدراويش على قمة البطولة.. التمسك بنجوم الإسماعيلى إجبارى.. تدعيم صفقات الشتاء.. صرف مستحقات اللاعبين بانتظام.. دكة قوية.. واستقرار التشكيل

توج نادى الإسماعيلى بلقب بطل الشتاء فى بطولة الدورى، بعد تربع صدارة جدول الدورى برصيد 40 نقطة عقب انتهاء الدور الأول بالمسابقة، ليعود إلى الأذهان مرة أخرى قدرة الدراويش على تحقيق لقب الدورى لهذا الموسم، بعد غياب دام 16 عاماً عن منصة التتويج، حيث نجح الإسماعيلى فى الفوز بلقب الدورى موسم 2002.