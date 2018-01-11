"منى" بتلعب بـ"البيضة والحجر".. تصطاد الأزواج للاستيلاء على "تحويشة العمر"





كتبت أسماء شلبى

"تعرضت للنصب باسم الحب واستولت الفتاة التى تعلقت بها وحاربت أهلى من أجلها على تحويشة العمر، وبعد شهور فوجئت بتطليقى خلعًا غيابيًا، لأكتشف أنها سبق لها الزواج وخدعتنى عندما أدعت أنها بكر، وأنها تحترف النصب والمتاجرة بجسدها".

بتلك الكلمات بدأ "صالح.ح.ف"، استئنافه على حكم الحبس الصادر ضده أمام محكمة جنح إمبابة طاعنًا ببطلان تطليق زوجته منه، وإقامته دعوى فسخ عقد الزواج أمام محكمة الأسرة بإمبابة.

وقال الشاب لـ"اليوم السابع": "عملت فى محل لبيع الملابس منذ أن كان عمرى 14 عامًا، وجمعت مبلغًا أسست به مشروعًا خاصًا بجانب عملى كموظف فى إحدى المؤسسات الحكومية، ثم تعرفت على "منى.ش"، مندوبة مبيعات مستحضرات تجميل، وتحولت علاقتى بها للحب بعد أن ألقت شبكاها على ووقعت فى الفخ، وبدأت فى سحب الأموال منى حتى قررنا الزواج، وعقدت قرانى بها، وأنا أعتقد أنها لم يسبق لها الزواج".

وأضاف صالح: "مر الوقت المقرر فيه زواجنا فعليًا وهى تتحجج وتماطل إلى أن فوجئت بحكم غيابى بتطليقى خلعًا، والذى نص على أنها افتدت نفسها بعد خوفها من ألا تقيم حدود الله، حيث تضررت من معاشرتى لها معاشرة الأزواج، وهو ما لم يحدث، حيث لم أختلِ بها، كما صدر حكم آخر بحبسى سنة وإلزامى برد قائمة المنقولات التى لم تشترها ومبلغ مالى لأكتشف بعد التحرى أنها نصابة تلعب بالبيضة والحجر وتتخذ من الزواج سبوبة".

واستطرد الزوج: "عانيت الآمرين وأصبت بحالة ذهول من هول المفاجأة، بعد اكتشاف أننى كنت مجرد رقم فى قائمة أزواجها الذين تعرضوا للنصب على يديها، وما زالت أكافح حتى أسترد الأموال التى سرقتها، ومعاقبتها على خداعى وتزويرها محررات رسمية".