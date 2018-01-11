مميش: عبور 182 سفينة قناة السويس بحمولة 11.2 مليون طن خلال 4 أيام





الإسماعيلية - جمال حراجى

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الأربعة أيام الماضية من الأحد وحتى أمس الأربعاء، عبور 182 سفينة بحمولة 11.2 مليون طن، منها 87 سفينة من الشمال بحمولة 5 ملايين و600 ألف طن، 95 سفينة من الجنوب فى القناة الجديدة بحمولة 5 ملايين و600 ألف طن.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن المجرى الملاحى للقناة شهد يوم الأحد عبور 48 سفينة بحمولة 2 مليون و600 ألف طن، كما شهد المجرى الملاحى للقناة يوم الاثنين عبور 41 سفينة من الاتجاهين، بحمولة 2 مليون و400 ألف طن، ويوم الثلاثاء عبرت القناة 53 سفينة بحمولة 3 ملايين و900 ألف طن، كما عبرت أمس الأربعاء 40 سفينة بحمولة 2.3 مليون طن من الاتجاهين، ليصل الإجمالى خلال 4 أيام فقط إلى 182 سفينة بحمولة 11.2 مليون طن.