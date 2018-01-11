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ملعب مصر وأوروجواى فى كأس العالم يستضيف أول مباراة خلال شهر أبريل

الخميس، 11 يناير 2018 09:43 م
ملعب مصر وأوروجواى فى كأس العالم يستضيف أول مباراة خلال شهر أبريل منتخب مصر


كتب مؤمن مختار
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يستعد ملعب مدينة "يكاترينبورج" الروسية المستضيف لمباراة مصر فى كأس العالم بروسيا 2018، لاستضافة أول مباراة عليه يوم 1 أبريل.

 

وأوضحت وكالة الأنباء الروسية "نوفستى" أن الملعب انتهى فى شهر ديسمبر الماضى، ومن المقرر أن يستضيف 4 مباريات خلال كأس العالم وهم مصر - أوروجواى وفرنسا - بيرو والمكسيك - السويد واليابان - السنغال.

 

ويستضيف ملعب "سنترال ستاديوم" أو الملعب المركزى فى يكاترينبورج مباراة مصر وأوروجواى، والشىء المميز فى هذا الملعب هو مدرجاته. جزء من المدرجات سيكون فى الشارع خارج إطار الاستاد.

 

سعة الملعب في الأساس 23 ألف متفرج، لكن اشتراطات الفيفا هى أن تكون سعة ملاعب كأس العالم 35 ألف متفرج، ولذلك فقد وضعت الحكومة الروسية هذا المدرج خارج إطار الملعب بشكل مؤقت لكى تصل السعة إلى 35،696 متفرج، على أن تتم إزالة المدرج مرة أخرى بعد البطولة.

 

الاستاد سيتوافر به ثلاثة أنواع من المقاعد. سيكون هناك كراسى مخصوصة لذوى الاحتياجات الخاصة.

 

30% من المقاعد ستكون مغطاه بمظلة، أما إن كان كرسيك في المدرج المؤقت، فسيكون بمقدورك مشاهدة شوارع مدينة "يكاترينبورج" الجميلة ما بين الشوطين.


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