مكافحة التهرب الجمركى ببورسعيد تحبط محاولة تهريب أقلام ليزر وفوانيس رمضان





كتب أحمد يعقوب

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الشرقية، من ضبط محاولة تهريب كمية من أقلام الليزر وفوانيس رمضان، التى تعد ضمن الأصناف الفلكلورية المحظور استيرادها طبقا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 232 لسنة 2015، وبالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، واللائحة المنفذة لقواعد الاستيراد والتصدير والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص.

كانت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى "عمليات والتزام" قد تلقت إخبارية بتوفر معلومات عن محاولة شركة "ك. و" للاستيراد، إدخال أصناف مخالفة ضمن مشمول بوليصة الشحن رقم COSU6173547400 بعدد حاويتين برقمى FCIU8061932 وFCIU9588908 واردتين من الصين، والصنف طبقا للمستندات "ألعاب"، فتم تشكيل لجنة جمركية مشتركة للكشف والمعاينة، ضمت كلا من، خالد عبد المحسن مدير إدارة المكافحة بغرب بورسعيد، وحسن الأدهم.

وبكشف مشمول الحاويتين تبين وجود 1350 فانوسا من اللدائن بأشكال وأحجام مختلفة، و37 ألفا و423 فانوسا من اللدائن المضيئة على شكل ميدالية بألوان وأشكال وأحجام مختلفة، و9000 قلم ليزر مضىء وكشاف على شكل ميدالية من اللدائن والمعدن.

وعقب الضبط، قرر الدكتور جمال عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة، تحرير محضر ضبط جمركى والعرض على وزارة التجارة، ويأتى ذلك طبقا لتعليمات الدكتور مجدى عبد العزيز، وكيل أول الوزارة ورئيس مصلحة الجمارك، ومحمد تاج وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للدعم والعمليات بالمنطقة الشرقية، وعصام معوض رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى، بتشديد الرقابة على كل المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهرب الجمركى.