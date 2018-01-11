مقتل 7 عناصر من هيئة تحرير الشام فى انفجار دراجة مفخخة بمدينة إدلب





لندن (أ ش أ)

أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان - ومقره لندن - مقتل 7 مسلحين ينتمى معظمهم لهيئة تحرير الشام - النصرة سابقا - فى انفجار استهدفهم فى مدينة إدلب معقل المعارضة فى شمال غربى البلاد.

وقال المرصد - فى بيان أوردته قناة "الحرة الأمريكية صباح اليوم الخميس، إن الانفجار الذى نجم عن تفجير دراجة نارية مفخخة،وقع عند مرور السيارة التى تقل المسلحين جنوب المدينة،مشيرا إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع بسبب وجود جرحى فى حالات حرجة .

من ناحية أخرى قال ناشطون سوريون إن مسلحى تنظيم "داعش" الإرهابى فجروا عربة مفخخة فى تجمع لقوات سوريا الديمقراطية فى بلدة جرانيج فى دير الزور الشرقى،وسط أنباء عن سقوط قتلى من عناصر هذه القوات المدعومة من التحالف الدولى ضد "داعش" .

وأوضح الناشطون - حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية صباح اليوم الخميس، أن اشتباكات عنيفة دارت بين الطرفين بعد التفجير على أطراف البلدة، وسط قصف من طائرات التحالف لمواقع التنظيم.

وأضاف الناشطون أن مسلحى التنظيم فجروا عربة مفخخة أخرى فى مدينة البوكمال الخاضة لسيطرة القوات النظامية عند الحدود مع العراق.