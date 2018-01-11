video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 12 يناير 2018 04:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل 3 جنود وإصابة 4 شرق أوكرانيا منذ بداية السنة

الخميس، 11 يناير 2018 04:50 م
مقتل 3 جنود وإصابة 4 شرق أوكرانيا منذ بداية السنة عناصر من الجيش الأوكرانى


كييف (أ ف ب)
إضافة تعليق

قتل 3 جنود وأصيب 4 آخرون فى شرق أوكرانيا الانفصالى الموالى لروسيا، منذ بدء تطبيق هدنة جديدة فى نهاية ديسمبر، كما أعلنت السلطات الأوكرانية الخميس.

فقد قتل جندى برصاص انفصاليين قرب قرية نوفولوغانسكى التى تبعد حوالى 50 كلم عن دونيتسك "عاصمة" الحركة الانفصالية، كما اوضح المتحدث العسكرى الاوكرانى أولكسندر موتوزيانيك.

وبذلك يصبح القتيل الاول برصاص المتمردين هذه السنة، بعد ان تحدثت كييف عن مقتل جندى بانفجار لغم فى الثانى من يناير، من جهتها، تحدثت وكالة دان الانفصالية الرسمية الخميس عن اصابة مدنيين برصاص الجيش الأوكراني.

وتشهد أوكرانيا منذ ابريل 2014 نزاعا بين القوات الحكومية وانفصاليين موالين لروسيا أسفر عن اكثر من 10 الاف قتيل، وكان الرئيس بترو بوروشنكو اعلن فى ديسمبر ان "اكثر من 2750 جنديا اوكرانيا" بالاجمال قتلوا فى الشرق منذ بداية الحرب. وفى 2017، قتل فيها اكثر من 190 جنديا من الجيش الأوكرانى كما تفيد احصاءات للصحافة الاوكرانية.

وأتاحت الهدنات المتتالية، ومنها الأخيرة التى اعلنت فى 23 ديسمبر، لدى اقتراب عيدى الميلاد ورأس السنة، تراجع مستوى اعمال العنف ابتداء من 2015، لكنها لم تنه بالكامل اراقة الدماء فى هذا البلد الواقع على حدود الاتحاد الأوروبى .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

روسيا تنشر صواريخ إس-400 على حدودها مع أوكرانيا

رئيس جورجيا السابق يتعهد بمحاربة حكومة بلاده حال ترحيله من أوكرانيا

مقتل 3 جنود

إصابات

شرق أوكرانيا

بداية السنة

أخبار اوكرانيا



لا تفوتك
مجلس الزمالك يجتمع الأربعاء.. ومرتضى منصور يعتذر عن عدم الحضور

مجلس الزمالك يجتمع الأربعاء.. ومرتضى منصور يعتذر عن عدم الحضور

انقطاع المياه عن 10 مناطق بالقاهرة لمدة 20 ساعة السبت المقبل

انقطاع المياه عن 10 مناطق بالقاهرة لمدة 20 ساعة السبت المقبل

الدليل الكامل للترشح لرئاسة الجمهورية.. 10 شروط يجب توافرها فى طالب الترشح.. ألا يحمل هو أو زوجه أو والديه جنسية أخرى وأن يحصل على تزكية 20 نائبا أو 25 ألف مواطن فى 15 محافظة أبرزها

الدليل الكامل للترشح لرئاسة الجمهورية.. 10 شروط يجب توافرها فى طالب الترشح.. ألا يحمل هو أو زوجه أو والديه جنسية أخرى وأن يحصل على تزكية 20 نائبا أو 25 ألف مواطن فى 15 محافظة أبرزها

بعد نجاحها فى الصين.. هل تساعد إقامة مستشفى بمصر الزوجة على "تطفيش" عشيقة زوجها.. زوجات يطالبن بتكرار التجربة الصينية للانتقام من الرجل الخائن.. واستشارى علاقات زوجية: الفكرة لا تناسب المصريين والحل فى التفاهم

بعد نجاحها فى الصين.. هل تساعد إقامة مستشفى بمصر الزوجة على "تطفيش" عشيقة زوجها.. زوجات يطالبن بتكرار التجربة الصينية للانتقام من الرجل الخائن.. واستشارى علاقات زوجية: الفكرة لا تناسب المصريين والحل فى التفاهم

مدير الشهر العقارى بالشرقية: 9000 توكيل لترشيح السيسي لانتخابات الرئاسة

مدير الشهر العقارى بالشرقية: 9000 توكيل لترشيح السيسي لانتخابات الرئاسة

روسيا اليوم: التعاون بين القاهرة وموسكو فى بناء محطة الضبعة يثير قلق اسرائيل

روسيا اليوم: التعاون بين القاهرة وموسكو فى بناء محطة الضبعة يثير قلق اسرائيل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة