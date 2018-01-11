مقتل 3 جنود وإصابة 4 شرق أوكرانيا منذ بداية السنة





كييف (أ ف ب)

قتل 3 جنود وأصيب 4 آخرون فى شرق أوكرانيا الانفصالى الموالى لروسيا، منذ بدء تطبيق هدنة جديدة فى نهاية ديسمبر، كما أعلنت السلطات الأوكرانية الخميس.

فقد قتل جندى برصاص انفصاليين قرب قرية نوفولوغانسكى التى تبعد حوالى 50 كلم عن دونيتسك "عاصمة" الحركة الانفصالية، كما اوضح المتحدث العسكرى الاوكرانى أولكسندر موتوزيانيك.

وبذلك يصبح القتيل الاول برصاص المتمردين هذه السنة، بعد ان تحدثت كييف عن مقتل جندى بانفجار لغم فى الثانى من يناير، من جهتها، تحدثت وكالة دان الانفصالية الرسمية الخميس عن اصابة مدنيين برصاص الجيش الأوكراني.

وتشهد أوكرانيا منذ ابريل 2014 نزاعا بين القوات الحكومية وانفصاليين موالين لروسيا أسفر عن اكثر من 10 الاف قتيل، وكان الرئيس بترو بوروشنكو اعلن فى ديسمبر ان "اكثر من 2750 جنديا اوكرانيا" بالاجمال قتلوا فى الشرق منذ بداية الحرب. وفى 2017، قتل فيها اكثر من 190 جنديا من الجيش الأوكرانى كما تفيد احصاءات للصحافة الاوكرانية.

وأتاحت الهدنات المتتالية، ومنها الأخيرة التى اعلنت فى 23 ديسمبر، لدى اقتراب عيدى الميلاد ورأس السنة، تراجع مستوى اعمال العنف ابتداء من 2015، لكنها لم تنه بالكامل اراقة الدماء فى هذا البلد الواقع على حدود الاتحاد الأوروبى .