مقتل 24 حوثيًا فى غارات للتحالف العربى بجبهة الساحل الغربى فى اليمن

جانب من أحداث اليمن ـ صورة أرشيفية





عدن (أ ش أ)

أفادت مصادر محلية يمنية،اليوم الخميس، بمقتل 24 عنصرا من مليشيات الحوثيين وإصابة آخرين فى غارات لقوات التحالف العربى بجبهة الساح الغربى.

وذكرت المصادر -حسبما ذكرت (سكاى نيوز) الإخبارية- أن مقاتلات التحالف العربى استهدفت الآليات العسكرية للمتمردين الحوثيين فى مديرتى "التحيتة وحيس" بجهة الساحل الغربى خلال الساعات الـ 24 ماضية.

وكان المتحدث باسم قوات التحالف العربى تركى المالكى قال أمس،إن ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين بات منطلقا للعمليات الإرهابية التى تهدد حركة الملاحة الدولية.

وأكد المالكى ضرورة تسليم الميناء للأمم المتحدة لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمى والدولى ولمساعدة الشعب اليمني، مضيفا أن هناك خبراء أجانب داخل اليمن لدعم المليشات الحوثية، فضلا عن عمليات لتهريب الأسلحة لهم.