معارك عنيفة بمحيط مطار عسكرى فى إدلب بسوريا

معارك عنيفة بمحيط مطار عسكرى فى إدلب بسورياالخميس، 11 يناير 2018 11:38 ص
جانب من العنف فى سوريا _ صورة أرشيفية
بيروت (أ ف ب)
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تدور معارك عنيفة فى مطار أبو الضهور العسكرى فى محافظة إدلب فى شمال غرب سوريا، غداة دخول قوات النظام اليه، بعد هجمات مضادة لهيئة تحرير الشام وفصائل مقاتلة، وفق ما أفاد المرصد السورى لحقوق الانسان.
ولم تتمكن قوات النظام من التقدم داخل المطار خلال الساعات الماضية الذى دخلته إثر معارك عنيفة مساء الأربعاء من الجهة الجنوبية، نتيجة "المقاومة الشرسة" للفصائل المتواجدة داخله، وعلى رأسها هيئة تحرير الشام والحزب الاسلامى التركستاني.
وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "شنت هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) والحزب الاسلامى التركستانى ليل الاربعاء هجوماً مضاداً على قوات النظام المتواجدة فى جنوب المطار".
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