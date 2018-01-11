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الخميس، 11 يناير 2018 11:29 م
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مصر للطيران توقع بروتوكول تعاون مع الخطوط اليمنية فى مجال المواد البلاستيكية

الخميس، 11 يناير 2018 07:11 م
مصر للطيران توقع بروتوكول تعاون مع الخطوط اليمنية فى مجال المواد البلاستيكية طائرة مصر للطيران


كتبت رحاب نبيل
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وقعت شركة مصر للطيران للصناعات المكملة برئاسة المهندس عادل منصور، برتوكول تعاون مع الخطوط اليمنية لمدة عام فى مجال المواد البلاستيكية المستخدمة على الطائرات.

ورحب رئيس الشركة المهندس عادل منصور بتوقيع التعاقد مع مدير الخطوط اليمنية بمطار القاهرة، مؤكدا أن ذلك يمثلا نجاحا للشركة فى إضافة عميل جديد لديها، لافتا إلى أن ذلك يأتى فى إطار خطة الشركة للتوسع وتقديم خدماتها لمزيد من العملاء.

 

 

 

 


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الخطوط اليمنية

المواد البلاستيكية



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