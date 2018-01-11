مصر للطيران توقع بروتوكول تعاون مع الخطوط اليمنية فى مجال المواد البلاستيكية

مصر للطيران توقع بروتوكول تعاون مع الخطوط اليمنية فى مجال المواد البلاستيكيةالخميس، 11 يناير 2018 07:11 م
طائرة مصر للطيران
كتبت رحاب نبيل
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وقعت شركة مصر للطيران للصناعات المكملة برئاسة المهندس عادل منصور، برتوكول تعاون مع الخطوط اليمنية لمدة عام فى مجال المواد البلاستيكية المستخدمة على الطائرات.
ورحب رئيس الشركة المهندس عادل منصور بتوقيع التعاقد مع مدير الخطوط اليمنية بمطار القاهرة، مؤكدا أن ذلك يمثلا نجاحا للشركة فى إضافة عميل جديد لديها، لافتا إلى أن ذلك يأتى فى إطار خطة الشركة للتوسع وتقديم خدماتها لمزيد من العملاء.
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