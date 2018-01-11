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مصرع محصل كهربائى إثر سقوطه من أعلى عقار بالإسكندرية

الخميس، 11 يناير 2018 04:09 م
مصرع محصل كهربائى إثر سقوطه من أعلى عقار بالإسكندرية جثة - أرشيفية


الإسكندرية أسماء على بدر
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تلقى اللواء مصطفى النمر، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية بلاغ من مأمور ثان الرمل بسقوط شخص من أعلى العقار خلف شارع 102محطة السوق بدائرة القسم.
 
بالانتقال والفحص تبين أن الجثة للمواطن أشرف فرج كامل فرج مواليد 1971 محصل إيرادات بشركة توزيع كهرباء الإسكندرية ومقيم خلف 72  شارع محطة السوق وجارى اتخاذ الإجراءات المتبعة من المحضر وتحريات إدارة البحث الجنائى.. والعرض على النيابة.
 
 
 
 

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