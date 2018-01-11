مرور الجيزة يضبط 380 مخالفة مرورية بمحاور مدينة 6 أكتوبر

مرور الجيزة يضبط 380 مخالفة مرورية بمحاور مدينة 6 أكتوبرالخميس، 11 يناير 2018 08:00 ص
حملة مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تستكمل الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين المحافظة، لرصد كل المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور لمنع وقوع أى حوادث مرورية.
وتمكنت الإدارة من خلال الحملات بقطاع أكتوبر، من ضبط 380 مخالفة مرورية متنوعة، منها 173 مخالفة نموذج 125 و 22 مخالفة رخص بدون تسيير، وتم حجز 11 مركبة توك توك وضبط 16 دراجة نارية بدون لوحات ومخالفات متنوعة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
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