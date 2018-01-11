مرجيحة تنهى حياة تلميذ بالمنوفية

جثة - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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لقى تلميذ مصرعه، إثر سقوطه من على مرجيحة أثناء لهوه بها بمحيط المنزل، والتفاف حبلها حول رقبته عقب سقوطه من عليها، بدائرة مركز منوف بمحافظة المنوفية.
تلقت مديرية أمن المنوفية، إخطارا يفيد بتقدم "ا ع ع " مقيم بدائرة مركز منوف، ببلاغ يفيد فيه بوفاة ابنه "م ا ع " عقب لهوه على مرجيحة كانت متواجدة بمحيط المنزل، وسقط من أعلاها ليتعلق الحبل برقبته ويقضى على حياته، بالانتقال والفحص وسؤال والد المتوفى، أفاد بأنه أثناء لهو ابنه على مرجيحة بمحيط المنزل سقط من عليها والتف الحبل حول رقبته، ما أدى إلى وفاته، ونفى الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بوجود سحجات حول الرقبة وسبب الوفاة اسفكسيا الخنق، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة قررت التصريح بدفن الجثة.
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