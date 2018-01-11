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مدير مكتب مصر للطيران يتوجه إلى موسكو الأسبوع المقبل استعدادا لبدء الرحلات

الخميس، 11 يناير 2018 06:08 م
مدير مكتب مصر للطيران يتوجه إلى موسكو الأسبوع المقبل استعدادا لبدء الرحلات مطار القاهرة الدولي


كتبت رحاب نبيل
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قالت مصادر بالشركة الوطنية مصر للطيران، إنه من المقرر أن يتوجه مدير مكتب مصر للطيران فى موسكو، إلى روسيا الأسبوع المقبل، للبدء فى تجهيز مكتب الشركة بالمطارات هناك استعدادا لعودة الرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو فبراير المقبل.
 
وأضافت المصادر، أنه من المقرر أن يقوم مدير مكتب الشركة باستخراج التصاريح اللازمة بالرحلات ومكتب العمل هناك تمهيدا لاستئناف الرحلات الروسية مرة أخرى.
 
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع خلال الأيام الماضية مرسوما رئاسيا لعودة الرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو وفقا للبروتوكول الذى تم توقيعه بين وزير الطيران المدنى شريف فتحى ووزير النقل الروسى، مكسيم سوكولوف.
 
 
 

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