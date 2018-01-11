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محمد رشيد: السفينة المحملة بالأسلحة المضبوطة فى اليونان تؤكد دعم أردوغان للإرهاب

الخميس، 11 يناير 2018 02:56 ص
محمد رشيد: السفينة المحملة بالأسلحة المضبوطة فى اليونان تؤكد دعم أردوغان للإرهاب محمد رشيد


كتب هيثم سلامة
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قال محمد رشيد، مستشار الرئيس الراحل ياسر عرفات، أن السفينة التى ضبطتها السلطات اليونانية المحلمة بمعدات لصناعة المتفجرات، لا تضع مجالاً للشك  لدعم أردوغان للإرهاب وتزويد الإرهابين فى مصر ولبيا.

وكتب محمد رشيد، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر:"باخرة محملة بمواد و معدات لصناعة المتفجرات حملت بمينائي ميرسين و الأسكندرونة فى تركيا أوقفتها البحرية اليونانية قبل وصولها مصراطة الليبية مع إن وثائق إبحارها نحو عمان و جيبوتي".

وأضاف رد متسائلاً عن واجهة الأسلحة قائلاً:"بعد كل ذلك هل من مجال للشك بدعم أردوغان للإرهاب؟ و هل هى لتزويد الإرهابيين في مصر و ليبيا ؟".

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محمد رشيد

وكانت قد قال خفر السواحل اليونانى أمس الأربعاء إن السلطات ضبطت سفينة ترفع علم تنزانيا فى طريقها إلى ليبيا وعلى متنها مواد تستخدم لصنع متفجرات وجرى رصد السفينة قرب جزيرة كريت يوم السبت، وعثرت السلطات على 29 حاوية بها مواد منها نترات الأمونيوم وأجهزة تفجير غير كهربائية و11 خزانا فارغا لغاز البترول المسال، وقال الأميرال يوانيس أرجيريو للصحفيين "المواد كانت فى طريقها إلى ليبيا".

وتشير بوليصة شحن السفينة إلى أنه جرى تحميل ما عليها من مواد فى ميناءى مرسين والإسنكدرونة التركيين وإلى أن وجهتها جيبوتى وعمان.


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محمد رشيد

أردوغان

السفينة التركية

تركيا



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