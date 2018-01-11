محافظ كفر الشيخ: 24 ألف دارس في 1875 فصل محو أمية حتى اليوم

قال اللواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ، إن عدد الفصول المشاركة في الحملة القومية لمحو الأمية بالمحافظة، ارتفع ليصل إلى 1875 فصلًا، مشيرًا إلى أنه تم تسجيلهم على قاعدة البيانات بالمراكز والمدن حتى الآن.

وأضاف أنه تم استقبال 24.188 دارس، ويتم بحث إمكانية مد فترة التسجيل حتى 15 يناير الحالي، لإضافة فصول أخرى للمشروع، وتم تحديث البيانات بما تم فتحه من فصول، طبقا للإحصائية، وذلك لإعلان محافظة كفرالشيخ خالية من الأمية بنهاية عام 2018م.

وأكد نصر، أنه أطلق حملة كبرى لمواجهة الأمية بجميع قرى ونجوع ومدن المحافظة بداية من الأول من يناير 2018، وتنتهى في 31 ديسمبر 2018، وتستهدف محو الأمية في العزب والقرى والمدن، وذلك من خلال فريق عمل من الشباب معد إعدادًا جيدًا لتنفيذ البرنامج، على أن يتم تقييم البرنامج كل ثلاثة أشهر لتلافى السلبيات مع تقديم مكافآت وحوافز للمعلمين في الحملة.

وتشارك في الحملة جميع الجهات من التربية والتعليم، والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وجامعة كفرالشيخ، والشباب والرياضة، والأوقاف، والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، وصندوق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والزراعة، والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، وشباب محافظة كفرالشيخ، والوحدات المحلية بالمراكز والمدن، تحت شعار " كفرالشيخ بلا أمية في نهاية عام 2018".

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن مدارس التربية والتعليم والفصل الواحد والتعليم المجتعى، والجمعيات الزراعية ومراكز الشباب، والأوقاف، الدارسين، فتحت أبوابها لاستقبال الدارسين بداية من يناير 2018 حتى ديسمبر 2018، من المدن والقرى، وأن مواعيد الدراسة خلال فصل الشتاء من الساعة 5 إلى 8 مساءً، ومن الساعة 6 إلى 9 خلال فصل الصيف، مع تكثيف الرقابة والمرر اليومى وغرفة عمليات رئيسية بالمحافظة لمتابعة سير أعمال الحملة لخدمة أهالينا بكفرالشيخ.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن جميع اللجان الإشرافية المشكلة من الوحدات المحلية، والتربية والتعليم، وديوان عام المحافظة تقوم بالمرور اليومي على مقرات محو الأمية بالقرى والنجوع لمتابعة انتظام سير برنامج محو الأمية، وضمان توفير الاحتياجات اللازمة لتنفيذ المشروع.

وتابع أنه سيتم بحث حالة الدارسين اجتماعيًا فضلاً عن دراسة مقترح بتقديم مشروع ممول بقرض من صندوق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتناسب مع مهنة الدارس وبيئة العمل مع تقديم ميزات نسبية للتيسير في السداد، وتقديم دراسة الجدوى للمشروع وتدريبه على طرق الإنتاج ومساعدته في التسويق وإقامة معارض لهم بالمجان وذلك لدعم الاقتصاد القومي المبنى على تنوع المشروعات الصناعية الصغيرة بجانب التدريب على الصناعات الحرفية بالتعاون مع الجهات المتخصصة والمتقدمة في هذا المجال.

ودعا المحافظ، وسائل الإعلام للمساعدة بتوعية المواطنين بهذا المشروع القومى الذي يهدف إلى بناء الشخصية ودعم المعرفة وحماية هذه الفئة من المجتمع، لافتًا إلى أن الهدف من الحملة القومية لمحو الأمية هي التعلم والمعرفة ومحارفة الفكر المتطرف والإرهاب وبناء مجتمع متعلم واعٍ، ورد الجميل لمن لهم حق علينا في التعلم وحمايتهم اجتماعيًا وتنميتهم بمهارات المعرفة والتعلم، حيث إن التعليم حق دستوري تكفله الدولة للجميع.

ومن جانبه؛ قال اللواء حاتم الحداد، المشرف العام على تنفيذ الحملة القومية لمحو الأمية بكفرالشيخ، إن المعلم يتقاضى مكافأة نظير هذا العمل فضلًا عن حافز تميز عن محو أمية الدارسين، كما يمنح الدارس المنتظم بالحضور مكافأة تميز وذلك على مدى استجابته للتعلم طبقًا للبرنامج.

وأضاف أننا وصلنا إلى 1875 فصلًا حتى الآن، واستقبلت الفصول 24188 دارسًا ودارسة من سن 15 سنة دون حد أقصى، بالجهات المشاركة بالحملة، بالإضافة إلى أنه تم تشغيل 300 فصل ضمن خطة تشغيل برنامج محو الأمية الحالي، كما سيتم تحديد نظام الحوافز التي يتقاضاها المعلمين بالحملة القومية لمحو الأمية.

وأكد الحداد، أنه سيتم تنفيذ إرشادات للدارسين وإعلانها بمواقع ظاهرة بجميع الجهات السابق ذكرها، وعلى الدارسين بالتوجه إلى الواحدات المحلية بالقرى والمدن لتسجيل أسمائهم وإدراجها على قاعدة البيانات محو الأمية بالمراكز لتنظيم برامج محو الأمية خلال فترات عمل الحملة حتى إعلان كفرالشيخ خالية من الأمية بنهاية هذا العام.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، بالقيادات التنفيذية بالمحافظة لمناقشة تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظة خلال عام 2018، بحضور المهندس راضى أمين السكرتير العام للمحافظة، ومساعدى المحافظ ورؤساء المراكز والمدن ورؤساء القطاعات والمصالح الحكومية والقيادات التنفيذية.