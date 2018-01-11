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محافظ كفرالشيخ: تطوير حديقة صنعاء وإقامة مسرح وسينما للأطفال

الخميس، 11 يناير 2018 10:45 م
محافظ كفرالشيخ: تطوير حديقة صنعاء وإقامة مسرح وسينما للأطفال اللواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ


كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، إنه سيتم تطوير حديقة صنعاء، والتى تعد مقصدًا للعديد من الزوار ومتنفس ترفيهى متميز لأبناء المحافظة، والمحافظات المجاورة، لتتناسب مع حاجة المواطنين لاحتوائها على أماكن ترفيهية متميزة، وحديقة الحيوان، بالإضافة إلى نافورة وشلالات مياه وحمام سباحة وفندق ومطعم متميز فضلاً عن المسطحات الخضراء، بالحديقة، وتأمينها بوضع 8 كاميرات مراقبة رئيسية فى مدخل الحديقة ومحيطها تعمل على مدار الساعة لتوفير سبل الراحة، ومراقبة الخدمات المقدمة لزوار الحديقة، بالإضافة إلى إقامة مسرح حديث، وسينما أطفال، مزودة بالألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى إقامة سينما 3لجميع المراحل العمرية.

ومن جانبه قال المهندس، أحمد الشيتانى مدير عام حديقة صنعاء، أنه سيتم تطوير المطبخ والمطعم وشراء المعدات اللازمة وتطوير الحديقة ومدها بالمقاعد والمناضد الحديثة، وإنشاء ملاهى للأطفال على مساحة حوالى 1000 متر لتستمتع الأسرة بقضاء أوقات سعيدة ليلاً ونهاراً وبأسعار مقبولة، بالاضافة إلى تطوير حمام السباحة والشلالات وزيادة عدد المنافذ بالحديقة، بالإضافة الى تطوير وتوسعة المنافذ القديمة، لتلبية احتياجات الزوار، وذلك لقضاء أسعد الأوقات .

جاء ذلك خلال مناقشة اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ لعدد من المشروعات التنموية الجديدة التى سيتم إقامتها خلال العام 2018، اليوم الخميس، وذلك بحضور المهندس راضى أمين السكرتير العام، واللواء شكرى الجندى عضو مجلس النواب، ووكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والمدن وعدد من القيادات التنفيذية .

   


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