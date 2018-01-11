محافظ دمياط يوجه مديرى ورؤساء الوحدات المحلية بتنفيذ إجراءات تأمين المنشآت

محافظ دمياط يوجه مديرى ورؤساء الوحدات المحلية بتنفيذ إجراءات تأمين المنشآتالخميس، 11 يناير 2018 09:11 م
الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى
إضافة تعليق
وجه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط تعليماته لمديرى المديريات ورؤساء الوحدات المحلية المراكز والمدن والقرى أثناء الاجتماع الذى عقد اليوم بديوان عام المحافظة بتأمين المنشآت الوحدات والمديريات تأمينا كاملا واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتأمين ضد الحرائق وغيرها من الاخطار ومتابعة خطوط سير السيارات التابعة للوحدات و المديريات
كما وجه المحافظ أيضا بضرورة الإرتقاء بمستوى العمل لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين،وشدد المحافظ على مديرى المديريات ورؤساء الوحدات المحلية بالالتزام بالتعليمات والاسيتم محاسبة المقصرين .
إضافة تعليق
الدليل الكامل للترشح لرئاسة الجمهورية.. 10 شروط يجب توافرها فى طالب الترشح.. ألا يحمل هو أو زوجه أو والديه جنسية أخرى وأن يحصل على تزكية 20 نائبا أو 25 ألف مواطن فى 15 محافظة أبرزها
بعد نجاحها فى الصين.. هل تساعد إقامة مستشفى بمصر الزوجة على "تطفيش" عشيقة زوجها.. زوجات يطالبن بتكرار التجربة الصينية للانتقام من الرجل الخائن.. واستشارى علاقات زوجية: الفكرة لا تناسب المصريين والحل فى التفاهم
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة