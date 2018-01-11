محافظ دمياط يوجه مديرى ورؤساء الوحدات المحلية بتنفيذ إجراءات تأمين المنشآت





دمياط معتز الشربينى

وجه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط تعليماته لمديرى المديريات ورؤساء الوحدات المحلية المراكز والمدن والقرى أثناء الاجتماع الذى عقد اليوم بديوان عام المحافظة بتأمين المنشآت الوحدات والمديريات تأمينا كاملا واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتأمين ضد الحرائق وغيرها من الاخطار ومتابعة خطوط سير السيارات التابعة للوحدات و المديريات

كما وجه المحافظ أيضا بضرورة الإرتقاء بمستوى العمل لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين،وشدد المحافظ على مديرى المديريات ورؤساء الوحدات المحلية بالالتزام بالتعليمات والاسيتم محاسبة المقصرين .