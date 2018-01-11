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الخميس، 11 يناير 2018 02:08 م
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محافظ دمياط:وزير الزراعة يوافق على تخصيص 2740م٢ لإقامة مجمع تعليمى بالمرابعين

الخميس، 11 يناير 2018 12:14 م
محافظ دمياط:وزير الزراعة يوافق على تخصيص 2740م٢ لإقامة مجمع تعليمى بالمرابعين الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط


دمياط - معتز الشربينى
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وافق الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على استثناء مساحة 2740.5 م٢، الواقعة بحوض أمان البراشية قرية المرابعين، تبرع أحد المواطنين لإقامة مجمع تعليمى عليها، طبقا للشروط الواردة بالقرار الوزارى 615/2016 م مع مراعاة اشتراطات الجهات المعنية بالحفاظ على الرقعة الزراعية المحصورة بين الكتلة السكنية والموقع، دون أى تعديات أو مخالفات تقع فى محيطها.
 
يأتى ذلك استجابة لجهود الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، حيث إن المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116/19834م، وينطبق بشأنه الشروط الواردة بالقرار الوزارى 615/2016م.

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