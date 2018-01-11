محافظ المنيا: الموظف المتراخى يترك مكانه لغيره





المنيا- حسن عبد الغفار

أعلن عصام البديوى محافظ المنيا أن المرحلة القادمة تحتاج المزيد من الجهد والعرق ولا تحتمل أى تراخى أو تهاون فى العمل وأكد أن الموظف الذى سيتقاعس عن عمله يستعد لترك مكانه لأخر.

وأكد البديوى، فى بيان، على أهمية رسم سياسة للنهوض بالمشاريع حتى تصبح مشروعات حقيقية يشعر بها المواطن وتحقق العائد المرجو منها من أجل مواكبة طريق التنمية التى تسير عليه الدولة المصرية.

كما لفت المحافظ إلى أهمية الرقابة على الأداء ومتابعة تفاصيل العمل فضلا عن مراجعة وتصويب الخطأ بهدف تصحيح المسار والأداء.