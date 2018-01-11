video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 11 يناير 2018 02:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ المنيا: الموظف المتراخى يترك مكانه لغيره

الخميس، 11 يناير 2018 10:05 ص
محافظ المنيا: الموظف المتراخى يترك مكانه لغيره عصام البديوى محافظ المنيا


المنيا- حسن عبد الغفار
إضافة تعليق

أعلن عصام البديوى محافظ المنيا أن المرحلة القادمة تحتاج المزيد من الجهد والعرق ولا تحتمل أى تراخى أو تهاون فى العمل وأكد أن الموظف الذى سيتقاعس عن عمله يستعد لترك مكانه لأخر. 

وأكد البديوى، فى بيان، على أهمية رسم سياسة للنهوض بالمشاريع حتى تصبح مشروعات حقيقية يشعر بها المواطن وتحقق العائد المرجو منها من أجل مواكبة طريق التنمية التى تسير عليه الدولة المصرية.

كما لفت المحافظ إلى أهمية الرقابة على الأداء ومتابعة تفاصيل العمل فضلا عن مراجعة وتصويب الخطأ بهدف تصحيح المسار والأداء. 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 2452 قرصا مخدرا بحوزة متهمين بالمنيا

اخبار المحافظات

محافظة المنيا

اخبار المتيا

اخبار مصر

التنيمىة المحلية

ديوان المحافظة



لا تفوتك
روسيا اليوم: التعاون بين القاهرة وموسكو فى بناء محطة الضبعة يثير قلق اسرائيل

روسيا اليوم: التعاون بين القاهرة وموسكو فى بناء محطة الضبعة يثير قلق اسرائيل

نوفستى تنشر صورا للمتحف المصرى الكبير لتحفيز السياح الروس للعودة إلى مصر

نوفستى تنشر صورا للمتحف المصرى الكبير لتحفيز السياح الروس للعودة إلى مصر

هل ارتبط انهيار الاقتصاد السودانى بقرارات "البشير" الأخيرة؟.. العملة المحلية تواصل الهبوط أمام الدولار وارتفاع معدلات التضخم.. مظاهرات شعبية بسبب ارتفاع الأسعار.. وخبراء: نتائج كارثية وتوقعات بمزيد من التدهور

هل ارتبط انهيار الاقتصاد السودانى بقرارات "البشير" الأخيرة؟.. العملة المحلية تواصل الهبوط أمام الدولار وارتفاع معدلات التضخم.. مظاهرات شعبية بسبب ارتفاع الأسعار.. وخبراء: نتائج كارثية وتوقعات بمزيد من التدهور

صور.. الإهمال يضرب أقدم منزل بمدن القناة.. بيت بطرس كساب أقام به أحمد عرابى وتساقطت جدرانه الآن.. باحث فى تاريخ السويس: الأزمة فى غياب المالك.. والمحافظ: بدأنا ترميم المبانى التاريخية وسنبحث وضع المنزل

صور.. الإهمال يضرب أقدم منزل بمدن القناة.. بيت بطرس كساب أقام به أحمد عرابى وتساقطت جدرانه الآن.. باحث فى تاريخ السويس: الأزمة فى غياب المالك.. والمحافظ: بدأنا ترميم المبانى التاريخية وسنبحث وضع المنزل

زهور تتحمل البرد زينى بها بيتك فى الشتاء

زهور تتحمل البرد زينى بها بيتك فى الشتاء

البدرى: نتمنى الفوز بالسوبر كأول بطولة فى الموسم الجديد

البدرى: نتمنى الفوز بالسوبر كأول بطولة فى الموسم الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة