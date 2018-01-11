محافظ أسيوط: تنفيذ مشروع قناطر ديروط بتكلفة 50 مليون دولار





أسيوط ـ محمود عجمى

أكد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، بان المحافظة تعمل على تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ مشروع قناطر ديروط الجديدة، والذى يعد واحدا من أهم المشروعات المائية التي يوليها السيد رئيس الجمهورية اهتماما خاصا لتخرج إلى حيز التنفيذ، لتخدم زمام من الأراضي الزراعية مساحته 1.5 مليون فدان على الاقل في خمس محافظات، جاء ذلك خلال تصريحات صحفية له اليوم الخميس.

وقال محافظ أسيوط، في بيان اليوم الخميس، ان المشروع يساعد في تعزيز كفاءة إستخدام المياه من أجل تحسين الإنتاج الزراعي في صعيد مصر من خلال إستخدام التكنولوجيا اليابانية الفائقة بتكلفة 50 مليون دولار مقدمة كقرض ميسر من وكالة التعاون الدولي اليابانية "الجايكا" التابعة للحكومة اليابانية.

واتخذت وزارة الموارد المائية والرى، قرار انشاء مجموعة بديلة للمجموعة الحالية، حيث تم اجراء دراسة جدوى فنية واقتصادية وبيئية على حساب وكالة التعاون الدولى اليابانية jica "الجايكا "، فى الفترة من 2009 – 2010 وخلصت الدراسة الى ان بديل الاحلال هو الاكثر جدوى.

وقال محافظ أسيوط، انه تم الاتفاق مع الجانب اليابانى عن طريق وزارة الموارد المائية والري على اسلوب تطبيق نظام التمويل، والتنفيذ والاشتراطات العامة المرجعية، وقد تضمن عرض الحكومة اليابانية تقديم التمويل من خلال نظام step loan لانشاء القناطر الجديدة، متضمنة اعداد الرسومات التفصيلية والتصميمات ومستندات العقد والطرح من خلال منحة من الجانب اليابانى، وتمويل تكاليف اعمال التنفيذ والاشراف عليه، وتم توقيع اتفاقية القرض خلال انعقاد المؤتمر الاقتصادى للدول المانحة للمشروعات الاقتصادية والاستثمارية لمصر المنعقد فى مدينة شرم الشيخ بين وزارة الموارد المائية والرى والجايكا، وتصل تكلفة المشروع إلى 50 مليون دولار مقدمة كقرض ميسر من وكالة التعاون الدولي اليابانية "الجايكا" التابعة للحكومة اليابانية.

وأكد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، أنه تم صدور القرار الجمهورى رقم 198 فى مايو 2015 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين الحكومتين المصرية واليابانية، بشان القرض المقدم من الحكومة اليابانية لتنفيذ المشروع، وتم تفعيل العمل به وتم البدء فى اعداد الرسومات التفصيلية والتصميمات ومستندات العقد بدءا من يوليو 2015 ويستمر لمدة 22 شهر على حساب الجانب اليابانى، ومن المنتظر البدء فى تنفيذ المشروع بداية من العام الحالي وسوف يستغرق انشاء مجموعة قناطر ديروط، ما يربو على خمسة سنوات ليتم تشغيل مجموعة القناطر الجديدة فى 2023 .

وأضاف محافظ أسيوط، بان المحافظة تعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تؤدي الى توقف تنفيذ المشروع.

يذكر أن مجموعة قناطر ديروط من أقدم المنشات المائية فى مصر، حيث تم انشائها عام 1872 منذ اكثر من 140 عام، وتعد المجموعة ضمن اقدم المنشأت الهيدروليكية المستخدمة فى مصر على الاطلاق، وتقع على ترعة الابراهيمية عند الكيلو 60 , 60 من فم ترعة الابراهيمية، وتخدم زمام مساحته حوالى 1.5 مليون فدان ( 20 % من مساحة الاراضى الزراعية فى البلاد )، وهو مساحة زمام اقليم مصر الوسطى، والذى يضم خمس محافظات ( أسيوط – المنيا – بنى سويف – الفيوم – الجيزة )، ويتم اطلاق تصرف سنوى من خلال المجموعة قدره 9,6 مليار متر مكعب سنويا " 17.3 % من اجمالى حصة مصر فى مياه النيل" وتغذى مجموعة القناطر عدد 7 سبعة ترعة فرعية .

وفي ذات السياق، شدد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، على أهمية الإسراع فى إنجاز المشروعات الخدمية بالمراكز والقرى التابعة لها دون تأخير، لتوفير الخدمات الضرورية التى يحتاجها المواطنين، وتذليل كافة العقبات للاستفادة من الخطة الاستثمارية، وجميع الاعتمادات المتاحة لتحسين حالة البنية الاساسية بالمراكز.

وقال محافظ أسيوط، انه شدد على رؤساء المراكز والاحياء بضرورة المتابعة للمشروعات التي يتم تنفيذها، لافتا الى انه جارى تنفيذ عدة مشروعات بمركز الغنايم ضمن الخطة المالية للعالم 2017/2018 م، حيث جارى إنشاء حديقة الربوة بمبلغ 3.7 مليون جنية، بالإضافة إلى شراء أدوات ومعدات إنارة ولمبات بتكلفة مليون و380 ألف جنيه.

وأضاف محمد فهمى رئيس مركز ومدينة الغنايم، أنه جارى إستكمال إحلال وتجديد رصف طريق الترعة الجرجاوية بمدينة الغنايم بطول 1.5 كم، بتكلفة 1.15 مليون جنيه، بالإضافة إلى رصف طريق المدفن الصحى بطول 1.5كم بتكلفة 1.2 مليون جنيه ورصف طريق كوم أبو حجر البر الأيسر بطول 1 كم بتكلفة 850 ألف جنيه، وإستكمال إحلال وتجديد رصف طريق الترعة الجرجاوية بقرية دير الجنادلة بطول 500 م بتكلفة 320 ألف جنيه.

وأوضح رئيس مركز ومدينة الغنايم، إنه تم شراء معدات نظافة بمبلغ مليون و785 ألف جنيه، فضلا عن عمل تندة حديدية للحملة الميكانيكية بتكلفة 100 ألف جنيه، وتسوير مجمع خدمات قرية دير الجنادلة بمبلغ 230 ألف جنيه، وجارى متابعة تنفيذ إحلال وتجديد مدخل الغنايم من الناحية الشمالية بتكلفة 230 ألف جنيه، بنسبة 99%، وتم عمل مقايسة لتوصيل المياه لوحدة إطفاء دير الجنادلة وتم إرسالها للشركة.

و ناحية أخري، قال اللواء أشرف البيه رئيس مركز ومدينة أبنوب، انه تم تحرير160 محضر إزالة علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، و132 محضر إشغال، بالإضافة إلي رفع 5 آلاف و715 طن مخلفات، ورفع 166 طن مخلفات من ترعة السنط خلال شهرين في مركز ابنوب .

وأوضح اللواء أشرف البيه رئيس مركز ومدينة أبنوب، أن الجهات التنفيذية نجحت في تحرير41 قرار إزالة و51 محضر إشغال ورفع 3 آلاف و640 طن، مخلفات بمدينة أبنوب بينما تم تحرير 30 محضر إزالة علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، و40 محضر إشغال ورفع 600 طن مخلفات بقرية المعابدة وبقريتي بني محمد وبني إبراهيم، تم تحرير 37 محضر إزالة، و23 محضر إشغال، بالإضافة إلي رفع 870 طن مخلفات وبقرية الحمام، تم تحرير 51 محضر إزالة و18 محضر إشغال ورفع 605 طن مخلفات.

وأضاف رئيس المدينة، ان حملات النظافة مستمرة بصفة دورية طبقا لتعليمات المهندس ياسر الدسوقي، وتشديده علي توفير كافة المعدات والأدوات لرفع المخلفات علي مستوي المحافظة .