مجهول يذبح عاملا بسلاح أبيض بقرية أولاد عمرو بقنا





قنا - وائل محمد

لقى عامل مصرعه، عصر اليوم الخميس، وذلك على إثر قيام مجهول بذبحه بسلاح أبيض فى الرقبة، وذلك فى قرية اولاد عمرو شمالى مركز قنا، وتكثف أجهزة الأمن من جهودها لضبط المتهم.



تلقى اللواء علاء العياط، مدير أمن قنا، إخطاراً من اللواء أشرف رياض، مدير المباحث الجنائية، يفيد مصرع محمد عبد النبي، 30 عاماً، عامل، ومقيم بقرية الحجيرات، وذلك إثر قيام مجهول بطعنه بسلاح أبيض فى الرقبة أثناء تواجده بقرية أولاد عمرو التابعة لمركز قنا.



تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى قنا العام، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.