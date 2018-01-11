video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 12 يناير 2018 12:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

متحدث البرلمان ردا على حازم عبد العظيم: لن ننزلق لمهاترات الصغار وسنقاضيه

الخميس، 11 يناير 2018 07:20 م
متحدث البرلمان ردا على حازم عبد العظيم: لن ننزلق لمهاترات الصغار وسنقاضيه الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الرسمى لمجلس النواب


نورا فخري
إضافة تعليق

أكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمى لمجلس النواب، أن المجلس وأعضائه لن ينزلقوا للرد على مهاترات الصغار وإلى المستوى المتدنى الذى استخدمه حازم عبد العظيم فى التجاوز  بحق أعضاء المجلس، قائلا:"سنسلك المسلك القانونى بتقديم بلاغ للنائب العام موثقا بما كتبه المذكور ويقع تحت طائلة قانون العقوبات فى جرائم السب والقذف".
 
وأوضح حسب الله، فى بيان صحفى اليوم، أن البرلمان المصرى فى مرتبة ومكانة تجعله يرتقى عن الخوض فى معارك جانبية مع كل من يبحث عن بطولة زائفة، وأن أعضاء المجلس الذين جاءوا بإرادة شعبية همهم الأول والأخير المساهمة فى بناء الدولة المصرية الحديثة بإصدار حزمة من التشريعات التى تصب فى صالح المواطن المصرى .
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بلاغ للنائب العام يتهم حازم عبد العظيم بنشر أخبار كاذبة تسئ للدولة

مجلس النواب

البرلمان

صلاح حسب الله

حازم عبد العظيم

المواطن المصرى



لا تفوتك
مجلس الزمالك يجتمع الأربعاء.. ومرتضى منصور يعتذر عن عدم الحضور

مجلس الزمالك يجتمع الأربعاء.. ومرتضى منصور يعتذر عن عدم الحضور

انقطاع المياه عن 10 مناطق بالقاهرة لمدة 20 ساعة السبت المقبل

انقطاع المياه عن 10 مناطق بالقاهرة لمدة 20 ساعة السبت المقبل

الدليل الكامل للترشح لرئاسة الجمهورية.. 10 شروط يجب توافرها فى طالب الترشح.. ألا يحمل هو أو زوجه أو والديه جنسية أخرى وأن يحصل على تزكية 20 نائبا أو 25 ألف مواطن فى 15 محافظة أبرزها

الدليل الكامل للترشح لرئاسة الجمهورية.. 10 شروط يجب توافرها فى طالب الترشح.. ألا يحمل هو أو زوجه أو والديه جنسية أخرى وأن يحصل على تزكية 20 نائبا أو 25 ألف مواطن فى 15 محافظة أبرزها

بعد نجاحها فى الصين.. هل تساعد إقامة مستشفى بمصر الزوجة على "تطفيش" عشيقة زوجها.. زوجات يطالبن بتكرار التجربة الصينية للانتقام من الرجل الخائن.. واستشارى علاقات زوجية: الفكرة لا تناسب المصريين والحل فى التفاهم

بعد نجاحها فى الصين.. هل تساعد إقامة مستشفى بمصر الزوجة على "تطفيش" عشيقة زوجها.. زوجات يطالبن بتكرار التجربة الصينية للانتقام من الرجل الخائن.. واستشارى علاقات زوجية: الفكرة لا تناسب المصريين والحل فى التفاهم

مدير الشهر العقارى بالشرقية: 9000 توكيل لترشيح السيسي لانتخابات الرئاسة

مدير الشهر العقارى بالشرقية: 9000 توكيل لترشيح السيسي لانتخابات الرئاسة

روسيا اليوم: التعاون بين القاهرة وموسكو فى بناء محطة الضبعة يثير قلق اسرائيل

روسيا اليوم: التعاون بين القاهرة وموسكو فى بناء محطة الضبعة يثير قلق اسرائيل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة