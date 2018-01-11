متحدث البرلمان ردا على حازم عبد العظيم: لن ننزلق لمهاترات الصغار وسنقاضيه

متحدث البرلمان ردا على حازم عبد العظيم: لن ننزلق لمهاترات الصغار وسنقاضيهالخميس، 11 يناير 2018 07:20 م
الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الرسمى لمجلس النواب
نورا فخري
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أكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمى لمجلس النواب، أن المجلس وأعضائه لن ينزلقوا للرد على مهاترات الصغار وإلى المستوى المتدنى الذى استخدمه حازم عبد العظيم فى التجاوز بحق أعضاء المجلس، قائلا:"سنسلك المسلك القانونى بتقديم بلاغ للنائب العام موثقا بما كتبه المذكور ويقع تحت طائلة قانون العقوبات فى جرائم السب والقذف".
وأوضح حسب الله، فى بيان صحفى اليوم، أن البرلمان المصرى فى مرتبة ومكانة تجعله يرتقى عن الخوض فى معارك جانبية مع كل من يبحث عن بطولة زائفة، وأن أعضاء المجلس الذين جاءوا بإرادة شعبية همهم الأول والأخير المساهمة فى بناء الدولة المصرية الحديثة بإصدار حزمة من التشريعات التى تصب فى صالح المواطن المصرى .
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