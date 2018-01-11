video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 12 يناير 2018 02:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

متحدث البرلمان الليبى: قطر تعمل على مد التنظيمات الإرهابية بالمال والأسلحة

الخميس، 11 يناير 2018 05:37 م
متحدث البرلمان الليبى: قطر تعمل على مد التنظيمات الإرهابية بالمال والأسلحة تميم ومسلحين


(أ ش أ)
إضافة تعليق

أكد الناطق الرسمى باسم مجلس النواب الليبى عبدالله بلحيق،أن قطر تعمل على مد الجماعات المتطرفة والتنظيمات الإرهابية بالمال والأسلحة للقتال فى ليبيا وغيرها من البلدان العربية.

وأضاف بلحيق، فى تصريحات خاصة لقناة (أكسترا نيوز) الإخبارية،أن ليبيا لديها الكثير من الثروات فى مجال النفط والغاز التى ترغب قطر فى الاستيلاء عليها من أجل بسط سيطرتها على السوق فى هذا المجال.

وأوضح أن القوات الليبية ضبطت أسلحة تابعة للجيش القطرى بحوزة الجماعات الإرهابية التى تقاتل فى ليبيا، لافتا إلى أنها أسلحة حديثة ومتطورة جدا .

وأشار عبدالله بلحيق إلى، أنه على الرغم من موقف الدول العربية تجاه قطر فإن النظام القطرى لا يغير موقفه بشكل إيجابى تجاه ليبيا والشعب العربى كله، مضيفا أنه لايزال يأوى عددا من الإرهابيين والشخصيات المطلوبة فى ليبيا والدول العربية، فضلا عن وجود علاقات وطيدة تربط بين الجماعات الإرهابية والنظام القطري.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

خارجية البحرين لأمير قطر: ممتهن الخيانة يرمى دول المقاطعة بالأباطيل

ملاعب قطر تترنح وتباطؤ شديد فى تنفيذ الإنشاءات.. تقرير أمريكى يكشف تراجع أعمال البناء فى ملاعب مونديال 2022 بنسبة 40 %.. والمقاطعة العربية تضع تنظيم الحمدين فى خطر فقدان فرصة استضافة المونديال

البرلمان الليبى

قطر

التنظيمات الإرهابية

الأسلحة

ليبيا



لا تفوتك
مجلس الزمالك يجتمع الأربعاء.. ومرتضى منصور يعتذر عن عدم الحضور

مجلس الزمالك يجتمع الأربعاء.. ومرتضى منصور يعتذر عن عدم الحضور

انقطاع المياه عن 10 مناطق بالقاهرة لمدة 20 ساعة السبت المقبل

انقطاع المياه عن 10 مناطق بالقاهرة لمدة 20 ساعة السبت المقبل

الدليل الكامل للترشح لرئاسة الجمهورية.. 10 شروط يجب توافرها فى طالب الترشح.. ألا يحمل هو أو زوجه أو والديه جنسية أخرى وأن يحصل على تزكية 20 نائبا أو 25 ألف مواطن فى 15 محافظة أبرزها

الدليل الكامل للترشح لرئاسة الجمهورية.. 10 شروط يجب توافرها فى طالب الترشح.. ألا يحمل هو أو زوجه أو والديه جنسية أخرى وأن يحصل على تزكية 20 نائبا أو 25 ألف مواطن فى 15 محافظة أبرزها

بعد نجاحها فى الصين.. هل تساعد إقامة مستشفى بمصر الزوجة على "تطفيش" عشيقة زوجها.. زوجات يطالبن بتكرار التجربة الصينية للانتقام من الرجل الخائن.. واستشارى علاقات زوجية: الفكرة لا تناسب المصريين والحل فى التفاهم

بعد نجاحها فى الصين.. هل تساعد إقامة مستشفى بمصر الزوجة على "تطفيش" عشيقة زوجها.. زوجات يطالبن بتكرار التجربة الصينية للانتقام من الرجل الخائن.. واستشارى علاقات زوجية: الفكرة لا تناسب المصريين والحل فى التفاهم

مدير الشهر العقارى بالشرقية: 9000 توكيل لترشيح السيسي لانتخابات الرئاسة

مدير الشهر العقارى بالشرقية: 9000 توكيل لترشيح السيسي لانتخابات الرئاسة

روسيا اليوم: التعاون بين القاهرة وموسكو فى بناء محطة الضبعة يثير قلق اسرائيل

روسيا اليوم: التعاون بين القاهرة وموسكو فى بناء محطة الضبعة يثير قلق اسرائيل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة