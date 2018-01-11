متحدث البرلمان الليبى: قطر تعمل على مد التنظيمات الإرهابية بالمال والأسلحة





(أ ش أ)

أكد الناطق الرسمى باسم مجلس النواب الليبى عبدالله بلحيق،أن قطر تعمل على مد الجماعات المتطرفة والتنظيمات الإرهابية بالمال والأسلحة للقتال فى ليبيا وغيرها من البلدان العربية.

وأضاف بلحيق، فى تصريحات خاصة لقناة (أكسترا نيوز) الإخبارية،أن ليبيا لديها الكثير من الثروات فى مجال النفط والغاز التى ترغب قطر فى الاستيلاء عليها من أجل بسط سيطرتها على السوق فى هذا المجال.

وأوضح أن القوات الليبية ضبطت أسلحة تابعة للجيش القطرى بحوزة الجماعات الإرهابية التى تقاتل فى ليبيا، لافتا إلى أنها أسلحة حديثة ومتطورة جدا .

وأشار عبدالله بلحيق إلى، أنه على الرغم من موقف الدول العربية تجاه قطر فإن النظام القطرى لا يغير موقفه بشكل إيجابى تجاه ليبيا والشعب العربى كله، مضيفا أنه لايزال يأوى عددا من الإرهابيين والشخصيات المطلوبة فى ليبيا والدول العربية، فضلا عن وجود علاقات وطيدة تربط بين الجماعات الإرهابية والنظام القطري.