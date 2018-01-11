video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 11 يناير 2018 01:12 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مبيعات السيارات فى الصين تزيد 0.1% فى ديسمبر

الخميس، 11 يناير 2018 10:47 ص
مبيعات السيارات فى الصين تزيد 0.1% فى ديسمبر سوق السيارات-ارشيفيه-


رويترز
إضافة تعليق

  قالت الجمعية الصينية لمصنعى السيارات اليوم الخميس إن مبيعات السيارات فى الصين زادت 0.1 بالمئة على أساس سنوى فى ديسمبر إلى 3.06 مليون سيارة.

وهذا هو الشهر السابع على التوالى الذى تسجل فيه مبيعات السيارات زيادة.

وأظهرت بيانات الجمعية أن مبيعات السيارات للعام بأكمله ارتفعت إلى 28.88 مليون سيارة فى 2017 بزيادة ثلاثة بالمئة على أساس سنوي.

يأتى هذا مقابل توقعات فى بداية 2017 بأن تسجل مبيعات السيارات زيادة خمسة بالمئة.

وقالت الجمعية إن مبيعات السيارات التى تعمل بمصادر الطاقة الجديدة زادت 56.8 بالمئة على أساس سنوى فى ديسمبرإلى نحو 163 ألف سيارة فى ظل مسعى حكومى لدعم القطاع والتحول عن السيارات التقليدية التى تعمل بالبنزين فى المدى الطويل.

كانت الجمعية قالت الشهر الماضى إن من المرجح أن تشهد سوق السيارات الصينية نموا بنسبة ثلاثة بالمئة فى العام الحالى وهو ما سيعنى نموا فاترا للعام الثانى على التوالي.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور .. محافظ قنا يشهد إجراء القرعة العلنية لتسليم 16 سيارة ربع نقل للشباب

توزيع 15 سيارة ربع نقل للشباب بالتعاون مع صندوق تحيا مصر بكفر الشيخ

قارئ يرصد سيارة تسير بدون لوحات معدنية فى شارع صقلية بمدينة نصر

مبيعات السيارات

الصين

الجمعيه الصينيه



لا تفوتك
جماهير ليفربول لـ ريال مدريد: محمد صلاح بـ400 مليون إسترلينى + رونالدو

جماهير ليفربول لـ ريال مدريد: محمد صلاح بـ400 مليون إسترلينى + رونالدو

تعرف على شكل البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية × 9 معلومات

تعرف على شكل البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية × 9 معلومات

كامبريدج تحت مجهر جهات التحقيق الإيطالية.. فريق الادعاء العام يتوجه للجامعة لكشف حقيقة مقتل ريجينى.. استجواب قريب للإخوانية مها عبدالرحمن وطلاب الجامعة المتعاملين معها منذ 2012 لـ2015

كامبريدج تحت مجهر جهات التحقيق الإيطالية.. فريق الادعاء العام يتوجه للجامعة لكشف حقيقة مقتل ريجينى.. استجواب قريب للإخوانية مها عبدالرحمن وطلاب الجامعة المتعاملين معها منذ 2012 لـ2015

بشرة خير.. عودة السياحة بين موسكو والقاهرة.. مصر وروسيا تتفقان على تسيير 6 رحلات أسبوعية بعد انقطاع لمدة عامين.. وزير الطيران المدنى: انطلاق أول رحلة بداية فبراير المقبل.. خبير روسى: نستعد لتحقيق أرباح كبيرة

بشرة خير.. عودة السياحة بين موسكو والقاهرة.. مصر وروسيا تتفقان على تسيير 6 رحلات أسبوعية بعد انقطاع لمدة عامين.. وزير الطيران المدنى: انطلاق أول رحلة بداية فبراير المقبل.. خبير روسى: نستعد لتحقيق أرباح كبيرة

س و ج: هل يستحق صالح جمعة البقاء فى الأهلي؟

س و ج: هل يستحق صالح جمعة البقاء فى الأهلي؟

الصحة: التأمين الصحى الجديد يقدم جميع الخدمات المقدمة فى علاج نفقة الدولة

الصحة: التأمين الصحى الجديد يقدم جميع الخدمات المقدمة فى علاج نفقة الدولة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة