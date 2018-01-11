مبيعات السيارات فى الصين تزيد 0.1% فى ديسمبر





رويترز

قالت الجمعية الصينية لمصنعى السيارات اليوم الخميس إن مبيعات السيارات فى الصين زادت 0.1 بالمئة على أساس سنوى فى ديسمبر إلى 3.06 مليون سيارة.

وهذا هو الشهر السابع على التوالى الذى تسجل فيه مبيعات السيارات زيادة.

وأظهرت بيانات الجمعية أن مبيعات السيارات للعام بأكمله ارتفعت إلى 28.88 مليون سيارة فى 2017 بزيادة ثلاثة بالمئة على أساس سنوي.

يأتى هذا مقابل توقعات فى بداية 2017 بأن تسجل مبيعات السيارات زيادة خمسة بالمئة.

وقالت الجمعية إن مبيعات السيارات التى تعمل بمصادر الطاقة الجديدة زادت 56.8 بالمئة على أساس سنوى فى ديسمبرإلى نحو 163 ألف سيارة فى ظل مسعى حكومى لدعم القطاع والتحول عن السيارات التقليدية التى تعمل بالبنزين فى المدى الطويل.

كانت الجمعية قالت الشهر الماضى إن من المرجح أن تشهد سوق السيارات الصينية نموا بنسبة ثلاثة بالمئة فى العام الحالى وهو ما سيعنى نموا فاترا للعام الثانى على التوالي.