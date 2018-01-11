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ماكرون يؤكد لترامب "أهمية احترام" الاتفاق النووى مع إيران

الخميس، 11 يناير 2018 11:12 م
ماكرون يؤكد لترامب "أهمية احترام" الاتفاق النووى مع إيران ماكرون


(أ ف ب)
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أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى اتصال هاتفى مع نظيره الأمريكى دونالد ترامب "أهمية احترام" الاتفاق النووى مع إيران "من جانب جميع موقعيه"، وفق ما أعلن الإليزيه اليوم الخميس.

وقالت الرئاسة الفرنسية ان "رئيس الجمهورية ذكر بعزم فرنسا على تطبيق صارم للاتفاق وأهمية احترامه من جانب جميع موقعيه"، فى إشارة إلى هذا الاتفاق الذى وقع مع طهران العام 2015.

 

          


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ماكرون

ترامب

الاتفاق النووى

إيران



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