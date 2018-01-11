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ليبيا تتخلص من الأسلحة الكيمائية بشكل كامل باعتراف دولى

الخميس، 11 يناير 2018 11:14 م
ليبيا تتخلص من الأسلحة الكيمائية بشكل كامل باعتراف دولى الجيش الليبى - صورة أرشيفية


كتب أحمد جمعة
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تسلم وزير خارجية حكومة الوفاق الوطنى الليبية محمد سيالة، صباح الخميس، فى مدينة مونستر الألمانية، شهادة من الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ومقرها لاهاى بهولندا، تفيد بتخلص ليبيا من الأسلحة الكيميائية من الفئة 1، وقدرت كميتها بـ26345 طنا، ومن الفئة 2 وقدرت كميتها بمليون و181015 طن.

 

وبحسب نص الشهادة التى نشرها وكالة وصلة الليبية، فقد قالت المنظمة إن “ليبيا أتمت وفقا لأحكام المادة الرابعة من اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، والجزء الرابع (ألف) من مرفقها المتعلق بالتحقق”.

 

من جانبه  عبر  محمد سيالة عن ما وصفه “بالغ السعادة” لحضوره الاحتفال بتخلص ليبيا الكامل من الأسلحة الكيميائية، موجها شكره لمجمع “جيكا” الذي استضاف الحفل.

 

وكانت ليبيا قد انضمت لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية فى 5 فبراير 2004م وفى 6 مارس 2006 تم الإعلان عن الانتهاء من تفكيك معدات مصنع الرابطة ذات الطابع الخصوصى الذى قد يستخدم فى إنتاج أسلحة كيميائية.

 

-يستلم-شهادة-تخلص-ليبيا-من-السلاح-النووي-2-e1515702440799
-يستلم-شهادة-تخلص-ليبيا-من-السلاح-النووى

 

 


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