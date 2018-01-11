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لجنة تفتيش المعايشة بالمنوفية تكشف تعطل جهاز التعقيم بمستشفى الباجور

الخميس، 11 يناير 2018 01:04 م
لجنة تفتيش المعايشة بالمنوفية تكشف تعطل جهاز التعقيم بمستشفى الباجور جانب من اعمال اللجنة


المنوفية _ محمد فتحى
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واصلت لجنة المعايشة بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية،تحت إشراف الدكتورة رفيدة سلطان وكيل الوزارة ،عملها لليوم الثانى على التوالى بمستشفى الباجور العام وذلك للقضاء نهائيا على المعوقات ،حيث قام الدكتور ظريف عبد الباسط مدير عام إدارة العلاجي بالمديرية بالمرور على أقسام المستشفى مع الفريق ،وقد تبين وجود  بعض السلبيات بالقسم الفندقي،و عدم وجود شاشات التليفزيون وأجهزة الإنذار بغرف المرضى وتنبه بتركيبها ،ويتم توقيع المريض على محتويات الغرفة،وعدم وجود جهاز إنذار بالغرف ويتم تركيب أجهزة الإنذار .

كما تبين  وجود بعض الغرف مغلقة وتنبه بفتح جميع الغرف صباح كل يوم، وتنبه بإصلاح كهرباء الحمامات بقسم الباطنة ، كما تبين وجود نشع بحوائط معظم الغرف تم إبلاغ الصيانة وعمل مقايسة ،وكانت مخازن العهدة بها كهنة تم إخلائها على الفور، بالاضافة إلى وجود غرف مرضى تستخدم مكاتب إدارية سيتم إخلائها وتجهيزها غرف مرضى .

كما تبين للجنة وجود عطل مفاجئ في جهاز التعقيم ،وتم إبلاغ الشركة للإصلاح خلال 48ساعة ومخاطبة مستشفى سرس الليان للتعقيم بها ، تم عمل تقييم أداء كل الأطباء والعاملين بجميع الأقسام ، وعمل مقايسة شاملة للإصلاحات كهرباء وسباكة ودهانات كما تم تدريب التمريض على كافة الموضوعات العامة والمتخصصة وإجراءات مكافحة العدوى.

وأكدت وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ،فى بيان لها اليوم على أن للجنة مستمرة في متابعة تلافي السلبيات ، والوصول لجودة الخدمة الصحية المقدمة.
 

 


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