كهربائى وشقيقه يحرقان توك توك جارهما بالدقهلية بسبب خلافات بينهم





الدقهلية شريف الديب

أشعل كهربائى وشقيقه النار فى توك توك بقرية بداوى التابعة لمركز المنصورة، بسبب خلافات مع الجيران.

تلقى اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء أحمد خيرى مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة، من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق بتوك توك بقرية "كفر بدواى القديم" دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين نشوب حريق بتوك توك ( بدون لوحات معدنية ) ملك المدعوة زينب ر ح 24 سنة ربة منزل ومقيمة بذات القرية حال وقوفه أمام مسكنها وتم إخماد الحريق بمعرفة الأهالى واحتراقه بالكامل.

بسؤال المذكورة اتهمت كلا من محمـد "عبدالله ال" 35 سنة كهربائى، شقيقه رأفت 27 سنة كهربائى ويقيمان بذات القرية بإلقاء مادة بترولية " بنزين " على التوك توك وإشعال النيران به، لوجود خلافات بينهم بسبب الجيرة.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لذات السبب تم إخطار قسم الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة تحرر عن ذلك المحضر رقم 513/2018 جنح المركز وجارى العرض على النيابة العامة تم تعيين الخدمات الأمنية " نظام، مباحث " لملاحظة الحالة بالقرية.