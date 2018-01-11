قوات الاحتلال تعتقل 24 فلسطينيا من القدس والضفة الغربية





رام الله (أ ش أ)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، فجر اليوم الخميس، والليلة الماضية، 24 فلسطينيا من القدس والضفة الغربية، وحوّلتهم إلى تحقيق.

ففى القدس.. اعتقلت قوات الاحتلال 12 مواطنا من أنحاء مختلفة بمدينة القدس، وحوّلتهم إلى مراكز اعتقال وتحقيق فى المدينة المقدسة.

وشملت الاعتقالات فجر اليوم: مدير نادى الأسير فى القدس ناصر قوس، ومستشار محافظ القدس ناصر عجاج.

وأفاد مركز معلومات وادى حلوة، بأن عناصر من الوحدة المستعربة (الشرطة المتخفية بالزى المدني) اعتقلت الفتى درويش وأطلقت خلال الرصاص الحى بالهواء واعتدت عليه بالضرب، وكانت العيسوية شهدت مساء أمس مواجهات عنيفة امتدت حتى ساعات متأخرة من الليل.

فى السياق، اعتقلت قوات الاحتلال ليلة أمس، المواطن المقدسى ايهاب أبو سبيتان ونجله الشاب قاسم، بعد توقيف مركبتهما فى حى جبل الزيتون/ الطور المُطل على القدس القديمة.

كما اعتقل الاحتلال الطفل محمد القواسمة (16 عاما)، من جبل الزيتون بعد اقتحام منزله.

وفى رام الله اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، 5 مواطنين، جميعهم من عائلة التميمى شمال غرب رام الله.

حيث اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: عبد الله خير التميمى (18 عاما)، وعبد اللطيف عبد الفتاح التميمى (26 عاما)، ومؤمن محمود التميمى ( 19 عاما)، واياس محمود التميمى (17 عاما)، وذلك بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها، فى قرية دير نظام.

كما اعتقلت المواطن محمد بلال التميمى (19 عاما)، عقب دهم منزل ذويه فى قرية النبى صالح.

وفى جنين شمال الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، سبعة شبان من مخيم جنين، وبلدة يعبد، وقرية أم التوت.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت فى مخيم جنين فادى رمزى حويل، ومحمد نضال اغبارية النوباني، وعلى مثقال عزايزة، وفى بلدة يعبد اعتقلت المواطنين مجدى غازى بري، ويحيى أبو شملة، كما اعتقلت الشابين علاء فيصل زكارنة، وعلاء عبد الرزاق زكارنة من قرية أم التوت، بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.

وفى بيت لحم داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، فجر اليوم الخميس، محلات تجارية ومشحمة فى بلدة زعترة شرق بيت لحم، واستولت على تسجيلات لكاميرات مراقبة.

وأفاد مصدر أمنى فلسطينى بأن قوات الاحتلال داهمت عددا من المحلات التجارية ومشحمة للسيارات، وقامت بفحص تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة على المحلات، واستولت على بعضها، قبل ان تنسحب من المكان

كما سلمت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس، فتاة وشابين من بيت لحم، بلاغات لمراجعة مخابراتها.

وأفاد المصدر الأمنى بأن قوات الاحتلال سلمت خليل مصطفى كنعان (20 عاما) من مدينة بيت لحم، وداود محمود الخطيب (19 عاما)، وعهود فارس ملش (23 عاما) من مخيم عايدة شمالا، بلاغات لمراجعة مخابراتها فى مجمع مستوطنة " غوش عتصيون " جنوبا، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها .

كما وزعت قوات الاحتلال الإسرائيلى، فى مدينة بيت جالا ومخيم عايدة فى محافظة بيت لحم، صورة لشخص تدعى أنه قاوم الاحتلال.

وأفاد المصدر الأمنى، بأن قوات الاحتلال قامت بتوزيع صورة لشخص ملتحى يحمل بندقية من نوع "M16 " وتدعى أنه قاوم الاحتلال فى عملية "الانفاق"، ورصدت مكافأة مالية لمن يدلى عنه بمعلومات.