قاتل زوجته فى حلوان: "كانت دائمة الشكوى وقصدت تأديبها لكن ماتت فى إيدى"





كتب محمد عبد الرازق

خلافات بسيطة مثل التى تحدث بأى منزل، إلا أنها انتهت بقتل الزوجة وحبس الزوج. فلم يرضى عمرو أن تقوم زوجته بالتشاجر معه أو إبداء رأيها فى أى موضوع فكان نصيبها الضرب حتى الموت.

نزيف فى المخ والأنف والفم وجروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسد، كانت المحصلة التى وصلت لها وفاء .ح 44 سنة، وذلك عندما وصلت مستشفى القصر العينى بسبب اعتداءات زوجها عليها بسبب خلافات عادية بين أى زوجين على مصاريف المنزل، إلا أنها لقيت مصرعها بسببها.

شقيقها "أحمد.ج.ع" 38 سنة عامل تقدم ببلاغ لقسم شرطة حلوان بعد الحالة التى وصلت إليها شقيقته، وأكد أنها ليست المرة الأولى التى يعتدى زوجها عليها وقدم تقرير طبى منسوب صدوره لمستشفى القصر العينى يفيد أن سبب الوفاة نزيف بالمخ والأنف الفم وجروح وكدمات بالذراعين متهما الزوج "عمرو.خ.ا" 33 سنة بالتعدى عليها بالضرب بالأيدى محدثا إصابتها التى أودت بحياتها بسبب خلافات زوجية بينهما ولاذ بالفرار.

الزوج "عمرو" قام بارتكاب جريمته وترك زوجته غارقة فى دمائها وفر هاربا إلى بلدته بسوهاج إلا أن تحريات المباحث تتبعت أثره والقبض عليه فى بلدته بعد أيام قليلة من الجريمة وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأشار أنها كانت دائمة الشكوى والتذمر ولم يقدر على استحمالها بل وهددها بالطلاق، ولكنها استمرت فى السخرية منه فضربها لتأديبها و لكنها توفت بين يديه.

حرر محضر بالواقعة وبإحالته للنيابة قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.