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فيديو وصور..محافظ كفر الشيخ يحرر توكيلاً لدعم ترشح السيسي للترشح للرئاسة

الخميس، 11 يناير 2018 08:38 م
فيديو وصور..محافظ كفر الشيخ يحرر توكيلاً لدعم ترشح السيسي للترشح للرئاسة محافظ كفر الشيخ يحرر توكيلا لدعم الرئيس


كفر الشيخ – محمد سليمان
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حرر اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، توكيلاً لترشيح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية بانتحابات الرئاسة 2018.

 

وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه يدعم ترشح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية، لنستكمل مرحلة البناء والإنجازات بقيادته الحكيمة التى أثبتت للشعب المصرى وللعالم مدى صدقها، وإخلاصها لشعبها، وتفانيها فى الوصول بمصرنا لمصاف الدولة المتقدمة، كما أثبتت للعالم مدى خبرتها وحنكتها وصدق رؤيتها، ومن أجل صالح أمن واستقرار الوطن والحفاظ على هوية الدولة المصرية ومن أجل مستقبل واعد لأبنائنا.

الجدير بالذكر أن مكاتب التوثيق بمحافظة كفرالشيخ، تشهد إقبالا كبيراً لتحرير التوكيلات، وتقدم مكاتب التوثيق تيسيرات للمواطنين، حيث يتم تحرير التوكيلات مجانا .

 

محافظ كفر الشيخ يحرر توكيلا لدعم الرئيس (1)
 
 
محافظ كفر الشيخ يحرر توكيلا لدعم الرئيس (2)
 
 
محافظ كفر الشيخ يحرر توكيلا لدعم الرئيس (3)
 

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