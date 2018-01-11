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فيديو.. نسائم من الروحانيات مع حسن راتب فى برنامج رحاب الصالحين

الخميس، 11 يناير 2018 07:20 م
فيديو.. نسائم من الروحانيات مع حسن راتب فى برنامج رحاب الصالحين الدكتور حسن راتب والشيخ الشعراوى


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قدم الدكتور حسن راتب خلال برنامجه فى رحاب الصالحين الذى يحمل من  نسائم  الروحانيات و الإيمان بالله كثيراً ، عدداً من المواضيع التى تحمل نفحات إيمانية وروحانية ودروس دينية و مجموعة  من خواطر ودروس إمام الدعاة الشيخ الشعراوى .

وتناول راتب خلال الحلقة الأولى رأى إمام الدعاة حول الجمع بين الصلاة ، و جاءت الحلقة الثانية متناولة قصة الشيخ أحمد رضوان مع شيخ الازهر حول عرض الاعمال ، اما الحلقة الثالثة تناول فيها الدكتور حسن راتب قصته مع الدكتور حسن عباس ذكى وزير الاقتصاد المصرى الاسبق .

وتحدث الدكتور حسن راتب  خلال الحلقة الرابعة عن قصة مشوقة عن الجلسات التى كانت تحدث بين الشيخ أحمد رضوان و الشيخ عبد الحليم محمود ، وجه راتب خلال الحلقة الخامسة رسائل عن الطاعة و رحمة الله ، وفى الحلقة السادسة قدم طرق عبادة الله ، واختتم راتب حلقات برنامجه بالتحدث عن العلماء و العلم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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حسن راتب والشيخ الشعراوى



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