فيديو.. نسائم من الروحانيات مع حسن راتب فى برنامج رحاب الصالحين





قدم الدكتور حسن راتب خلال برنامجه فى رحاب الصالحين الذى يحمل من نسائم الروحانيات و الإيمان بالله كثيراً ، عدداً من المواضيع التى تحمل نفحات إيمانية وروحانية ودروس دينية و مجموعة من خواطر ودروس إمام الدعاة الشيخ الشعراوى .

وتناول راتب خلال الحلقة الأولى رأى إمام الدعاة حول الجمع بين الصلاة ، و جاءت الحلقة الثانية متناولة قصة الشيخ أحمد رضوان مع شيخ الازهر حول عرض الاعمال ، اما الحلقة الثالثة تناول فيها الدكتور حسن راتب قصته مع الدكتور حسن عباس ذكى وزير الاقتصاد المصرى الاسبق .

وتحدث الدكتور حسن راتب خلال الحلقة الرابعة عن قصة مشوقة عن الجلسات التى كانت تحدث بين الشيخ أحمد رضوان و الشيخ عبد الحليم محمود ، وجه راتب خلال الحلقة الخامسة رسائل عن الطاعة و رحمة الله ، وفى الحلقة السادسة قدم طرق عبادة الله ، واختتم راتب حلقات برنامجه بالتحدث عن العلماء و العلم .

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