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فيديو.. محافظ كفر الشيخ: مشروع لتأهيل وتطوير "كتشنر" بـ 610 ملايين يورو

الخميس، 11 يناير 2018 09:43 م
فيديو.. محافظ كفر الشيخ: مشروع لتأهيل وتطوير "كتشنر" بـ 610 ملايين يورو محافظ كفر الشيخ يناقش معالجة مصرف كتشنر


كفر الشيخ – محمد سليمان
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بحث اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، مشروع تأهيل وتطوير مصرف "كتشنر"، وإنشاء نظام لإدارة المخلفات الصلبة، وإدارة منظومة النظافة بالقرى والمدن الواقعة على "كتشنر"، مع ممثلي بنك الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك بحضور المهندس راضي أمين، السكرتير العام للمحافظة، ووفد البنك الأوروبي برئاسة ساره تيرفارثن، والمهندس شريف زهران مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة التنمية المحلية والوفد المرافق له، المهندس محمد إسماعيل استشاري برنامج ادارة المخلفات الصلبة ، ووكلاء الوزارة للري والزراعة والصحة، واللواء إبراهيم القصاص والعميد أيمن عبد الله، عضوا مجلس النواب، والمهندس صفوت سليمان المشرف العام على مشروعات النظافة والتجميل وإدارة المخلفات الصلبة، وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن مشروع تأهيل وتطوير مصرف "كتشنر" يتضمن ثلاث مكونات؛ المكون الأول إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي بالمدن والقرى بالمصرف بتكلفة 398 مليون يورو، المكون الثاني تأهيل وتطهير المصرف في الثلاثة محافظات وهى الغربية وكفر الشيخ والدقهلية بتكلفة 137 مليون يورو ، المكون الثالث إنشاء نظام لإدارة المخلفات الصلبة بالمدن والقرى المطلة على المصرف بتكلفة 75 مليون يورو.

 


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