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فاراج: إجراء استفتاء ثان على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى سينهى الجدل

الخميس، 11 يناير 2018 02:23 م
فاراج: إجراء استفتاء ثان على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى سينهى الجدل نايجل فاراج


رويترز
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 قال نايجل فاراج أحد أبرز قادة حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى اليوم الخميس إنه بدأ يتحمس لفكرة إجراء استفتاء ثان على عضوية بلاده فى التكتل وأضاف أن الاقتراع سيؤدى لفوز معسكر الانسحاب من جديد وينهى الجدل.

وقال لبرنامج (ذا رايت ستاف) على القناة الخامسة "ربما.. فقط ربما بدأت أصل إلى مرحلة أفكر فيها أن علينا أن نجرى استفتاء ثانيا.. على عضوية الاتحاد الأوروبى".

وتابع فاراج قائلا "أعتقد أننا إذا أجرينا استفتاء ثانيا على عضوية الاتحاد الأوروبى سنغلق ذلك الملف لجيل كامل. النسبة التى ستصوت للخروج من الاتحاد المرة المقبلة ستكون أعلى كثيرا مما كانت عليه فى المرة السابقة".

كان فاراج، الزعيم السابق لحزب استقلال المملكة المتحدة، شخصية رئيسية فى اتخاذ قرار بإجراء الاستفتاء فى عام 2016 وفى الفوز الصادم لمعسكر تأييد الانفصال بنسبة 52 بالمئة.

ولدى سؤاله عن تصريحات فاراج قال المتحدث باسم رئيسة الوزراء تيريزا ماى "لن نجرى استفتاء ثانيا".

ولا يزال البريطانيون منقسمين بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. ومن بين من يؤيدون إعادة النظر فى الأمر رئيس الوزراء السابق المنتمى لحزب العمال تونى بلير الذى قال إنه يجب إلغاء قرار الخروج. ويطالب عدد من نواب البرلمان بضرورة إجراء اقتراع ثان على شروط اتفاق الانفصال عن الاتحاد الأوروبى.


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